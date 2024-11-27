Олексій Олійник звільнився з посади керівника обласної прокуратури за власним бажанням

Екскерівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, який звільнився на тлі скандалу щодо отримання інвалідності за сприяння викритої на хабарництві голови медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, продовжує працювати прокурором. Про це повідомили 27 листопада у Центрі протидії корупції (ЦПК).

Як повідомили ЦПК у відповідь на запит до Офісу генпрокурора, 44-річний Олексій Олійник призначений прокурором відділу обласної прокуратури. Він працюватиме на цій посаді до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

«Крім того, нам повідомили, що Офіс Генпрокурора продовжив ще на місяць службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями. Кажуть, що через необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій», – йдеться у дописі.

Так, до результатів службового розслідування, Олексій Олійник та інші 50 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури, а відповідно – отримувати пенсійні виплати.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина, керівника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи, у ході яких знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Крім того, посадовиця зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

Під час розслідування зʼясувалося, що Тетяна Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області – 50 посадовцям та їхнім близьким родичам. Коли про це стало відомо, Олексій Олійник написав у Facebook, що отримав інвалідність у 2017 році через травму на робочому місці, яка сталася у 2005 році (у 25 років) під час вивчення матеріалів кримінального провадження. Проте 17 жовтня все ж звільнився за власним бажанням.

Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатами якої 74 чоловікам скасували інвалідність.