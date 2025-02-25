Висовня поновили на посаді директора Херсонського державного будинку художньої творчості

Херсонський міський суд поновив на посаді звільненого за співпрацю з росіянами директора Херсонського державного будинку художньої творчості Валерія Висовня. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомив «Мост».

Суддя Херсонського міського суду Оксана Черниш поновила на посаді звільненого за співпрацю з росіянами директора Херсонського державного будинку художньої творчості Валерія Висовня.

Висовня звільнили з посади директора 3 квітня 2023 року. Відомо, що під час окупації він очолював «Державну бюджетну освітню установу додаткової освіти Херсонської області «Палац дитячої та юнацької творчості».

У жовтні 2023 року Висовень звернувся до суду із позовом про визнання наказу про звільнення незаконним, він також вимагав поновити його на роботі та виплатити компенсацію за час вимушеного прогулу.

Суду він пояснив, що на посаді директора Херсонського державного будинку художньої творчості він працював з 6 червня 2006 року, у 2018 році на підставі наказу МОН України його призначили виконуючим обов`язків.

За словами директора, під час окупації Херсона він та інші працівники будинку художньої творчості продовжували приходити на робочі місця та намагалися дізнатися про подальшу діяльність будинку, проте через відсутність будь-яких державних органів в окупованому місті, відповіді або будь-якого розпорядження з цього приводу так і не отримали.

«Виходить, що неотриманням відповіді Валерій Висовень пояснює, яким чином він став директором створеного окупантами закладу? Бо інших пояснень в позові немає», – наголошують журналісти.

Після деокупації міста начальник обласної військової адміністрації видав розпорядження, яким звільнив Висовня з посади з 1 січня 2023 року. Однак директор звернувся до прокуратури й розпорядження голови ОВА було скасовано.

Надалі наказом МОН України від 3 квітня 2023 року Висовня знову було звільнено.

«Відповідно до змісту наказу МОН України від 1 червня 2018 року Висовень був прийнятий на посаду виконуючого обов`язки до призначення керівника в установленому законом порядку. Тобто, звільнення його з посади могло мати місце тільки у разі призначення на посаду керівника будинку у встановленому законом порядку. А оскільки, всупереч вимогам закону, МОНом не було призначено керівника в установленому законом порядку, то суд визнав звільнення незаконним», – розповідають журналісти.

Крім того, як в наказі, так і в трудовій книжці Висовня не було зазначено причину звільнення, адже в переліку таких підстав немає співпраці з окупантами. Фактично все це і стало підставою для суду задовільнити позов Висовня.

Суд намагався зʼясувати, чому Висовень, якого звільнили у квітні 2023 року, не подавав позов до жовтня того ж року. Він же пояснив, що намагався розв'язувати питання позасудовим шляхом.

«Тривалий час він не міг дізнатися про причини останнього звільнення та отримати трудову книжку. Після отримання інформації позивач був повністю деморалізований тими звинуваченнями, які він почув як пояснення свого звільнення з боку свого керівництва управління освіти і науки ХОДА, а саме те, що він нібито співпрацював з окупантами», – пояснив відповідач у суді.

Крім цього, херсонець звернувся до СБУ з проханням розʼяснити, чи дійсно є якісь відомості про його співпрацю з окупантами. На що отримав відповідь: «Будь-якої інформації про його співпрацю з окупантами в уповноважених органів немає».

У Міністерстві освіти натомість повідомили, що мають докази співпраці Висовня з росіянами.

Представник Міністерства освіти і науки України у судовому засіданні зазначила, що підставою для видачі наказу про звільнення став лист Департаменту захисту національної державної Служби безпеки України від 3 березня 2023 року. У документі повідомлялося про вчинення Висовнем кримінального правопорушення, повʼязаного із колабораційною діяльністю, зокрема про те, що він добровільно погодився на співпрацю з окупаційною адміністрацією.

«Судячи з усього, суд не дослідив заяви СБУ. Про ту, яка начебто є у МОН суд в рішенні згадав, не прийнявши доводи Міністерства освіти і науки України, зважаючи на те, що суду не було надано належних доказів існування документа, що дає підстави для звільнення», – розповідають журналісти.

Відтак суд визнав звільнення Висовня незаконним та поновив його на роботі з 5 квітня 2023 року. Також постановили, що Херсонський державний будинок художньої творчості має виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 269 тис. грн. А з Міністерства освіти і науки України стягнули 11 тис. грн за судові витрати.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя у понеділок, 27 січня, відмовилась відсторонити підозрюваного у державній зраді суддю Господарського суду Києва Анатолія Івченка. Клопотання про відсторонення подав заступник генпрокурора, однак члени ВРП висловились проти.