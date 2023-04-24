Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, пасажири і водійка вибралися з авто до приїзду пожежників

У Косові внаслідок ДТП загорів автомобіль: 24-водійка на швидкості влетіла в паркан, від удару авто загорілося. За даними рятувальників, в автомобільній аварії ніхто не постраждав. Машина вигоріла майже повністю. Водійка та пасажири самостійно вибралися з авто ще до приїзду рятувальників. Поліція встановила, що водійка автомобіля на момент ДТП за кермом перебувала п’яною. На жінку склали два адмінпротоколи.

Як у понеділок, 24 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, ДТП сталася у Косові ввечері у неділю, 23 квітня. Виклик про аварію та пожежу рятувальники отримали о 20:16. «До місця події одразу було направлено рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Косів. О 20:28 вогнеборці оперативно ліквідували пожежу автомобіля. Постраждалих на місці події немає. До прибуття пожежного підрозділу пасажири самостійно вибрались з автомобіля», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Франківське видання «Галка» з посиланням на поліцію повідомило, що за кермом авто перебувала 24-річна жінка. «Водійка не впоралася з керуванням, влетіла в паркан, і машина загорілася. Також стало відомо, що жінка за кермом була в нетверезому стані», – йдеться у повідомленні.

На водійку склали адмінпротоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) і ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.