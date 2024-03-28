Котики супроводжують людей багато тисяч років і роблять наше життя кращим навіть у складних обставинах

28 березня опікуни та прихильники котів в усьому світі відзначають День поваги до котів (Respect Your Cat Day). Це неофіційне свято, але кожен любитель котячих погодиться, що воно важливе. Міжнародний журнал про котів Catster розповідає про походження Дня поваги до котів і пропонує ідеї для його відзначення.

Чому 28 березня?

День поваги до котів – досить нове і наразі неофіційне свято. Перші згадки про нього з’явилися приблизно у 2014 році.

Та багато ресурсів, що згадають про День поваги до котів, пов’язують його ще з XIV століттям. Адже 28 березня 1384 року британський король Ричард II видав указ, яким заборонив своїм підлеглим споживати котів у їжу.

Сьогодні у День поваги до котів прийнято вшановувати спільну історію людей і котів, що має вже кілька тисяч років – від часів Давнього Єгипту, крізь часи Римської імперії, епохи Відродження і до сьогодні.

Як відзначити День поваги до котів?

Опікуни в усьому світі пригощають своїх пухнастих (або не дуже) компаньйонів улюбленим смаколиком, грають із ними в улюблені ігри чи дарують нові іграшки. Також це хороша нагода дізнатися більше про свого котика, щоб покращити порозуміння між вами.

Якщо ви маєте котячого компаньйона, пам’ятайте, що потрібно щодня поважати його межі і навіть правильно гладити. Як це робити, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Як правильно гладити кота і як його гладити не можна». Також необхідно дбати про його здоров’я і розвиток. Пропонуємо дізнатися більше про вакцинацію котиків у матеріалі «Які щеплення обов’язкові для котів і скільки це коштує».