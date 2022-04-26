34-річному водію можуть заборонити керувати автомобілем на 10 років

Поліція затримала 34-річного мешканця містечка Полонне на Хмельниччині, який втретє сів за кермо нетверезим. За п’яне водіння чоловікові загрожує штраф понад 50 тис. грн, позбавлення права керувати автомобілем на 10 років і конфіскація машини.

Як у вівторок, 26 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, 34-річного водія затримали п’яним за кермом. До цього випадку мешканця Полонного вже двічі притягували до відповідальності за нетверезе водіння. Зараз водієві загрожує заборона сідати за кермо на 10 років.

«34-річний полончанин вкотре зухвало ігнорує вимоги правил дорожнього руху. Двічі його вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні правопорушення. Втім цього разу покарання буде врази суворіше», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнили, що у разі доведення вини водія, йому загрожує штраф у розмірі 51 тис. грн, позбавлення права керування на 10 років та конфіскація автомобіля або адміністративний арешт строком на 15 діб.

Окрім адміністративного протоколу за ч. 3 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у нетверезому стані, вчинене повторно), на 34-річного водія поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст.126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).