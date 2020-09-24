Трускавецький міський суд Львівщини визнав винним 31-річного адміністратора «Нової пошти» у Трускавці, який вкрав золоту підвіску з посилки клієнта. Йому призначили покарання у вигляді року іспитового терміну.

У вироку суду вказано, що у середині липня 31-річний Олег Ч., працюючи системним адміністратором у трускавецькому відділенні «Нової пошти» №2, вкрав з посилки клієнта золоту підвіску у вигляді хрестика з розп’яттям, замінивши його на металевий. Вартість золотої підвіски, яку вкрав працівник пошти, становила 3,3 тис. грн.

Під час судового розгляду Олег Ч. повністю визнав свою провину та уклав угоду про примирення з потерпілим.

Дослідивши усі докази у цій справі, суддя Володимир Марчук визнав Олега Ч. винним у крадіжці та призначив рік обмеження волі, однак звільнив від його відбування, встановивши рік іспитового терміну. Протягом цього часу він має періодично з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання чи праці. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що у вироку суду вказано, що Олег Ч. досі працює системним адміністратором «Нової пошти».