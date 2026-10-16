Священнику загрожує довічне ув'язнення

45-річний священник Свято-Миколаївського храму УПЦ МП Карло Шпілька, який застрелив трьох людей на Закарпатті, раніше відбував покарання за напад на перехожих зі штик-ножем.

Йдеться про інцидент, який стався 25 червня 2014 року у селищі Вишково Хустського району. Близько 10:00 Карло Шпілька напідпитку вийшов на вулицю і з криками та лайкою почав кидати камінням у перехожих.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Спочатку він поцілив каменем у лобове скло Fiat місцевого мешканця, а потім штовхнув велосипедиста на землю і, погрожуючи штик-ножем від німецького карабіна, кілька разів ударив потерпілого в обличчя. Останній отримав забійні рани ліктьового суглобу та крововилив ока. Через годину священник кинув каменем в автомобіль сусідки, залишивши вм'ятину. А коли приїхали поліцейські, напав на них з багнетом та нацькував собаку.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час судового засідання Шпілька визнав свою вину, а суд врахував, що обвинувачений має позитивну характеристику та утримує трьох малолітніх дітей.

18 листопада 2014 року суддя Михайло Довжанин визнав священника винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю і призначив йому три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік іспитового строку.

Скандальна єпархія

Попри вирок своєму клірику, Хустська єпархія УПЦ МП не відсторонила Карла Шпільку. За даними аналітичної системи YouControl, священник беззмінно керував громадою Свято-Миколаївського храму у селищі Вишково з 2012 року.

Після стрілянини 15 жовтня 2026 року, в єпархії закликали вірян до «посиленої молитви за упокій душ загиблих та одужання поранених», і як стало відомо ZAXID.NET, тільки після цього Шпільку відсторонили від служіння.

Нагадаємо, Хустська єпархія УПЦ МП на Закарпатті, яку очолює росіянин Микола Петровцій, відома численними скандалами за участі своїх священників. У 2023 році клірика єпархії Віталія Хромея засудили за пропаганду комунізму. У 2024 році за демонстрацію геніталій від служіння відсторонили Віктора Шпильку, а його колега – Василь Бабич виїхав в Румунію із хворою матір'ю та не повернувся.

Ще одного клірика єпархії – протоієрея Федіра Голодняка затримали на блокпості разом з шістьма ухилянтами, а настоятель Свято-Вознесенського храму Володимира Гнепа отримав умовний термін за те, що напідпитку почепив на себе пагони генерал-лейтенанта СРСР 9 травня 2025 року.

Попри скандали, Хустська єпархія УПЦ МП зберігає вплив на своїх вірян. Упродовж 2024–2026 років люди кілька разів виходили на протести, перекриваючи дороги через мобілізацію священників. Нещодавно після однієї з таких акцій місцевий РТЦК та СП відпустив додому священника Сергія Ляха і той продовжив служіння у Свято-Духівському храмі.

Що загрожує Карлу Шпільці?

Після стрілянини у Вишкові поліція вилучила у священника гладкоствольну мисливську рушницю, набої і канабіс. У затриманого взяли кров, щоб перевірити ймовірний вміст алкоголю чи наркотичних речовин в організмі.

У п’ятницю, 16 жовтня, Карла Шпільку арештували у залі суду без права внесення застави.

Підозрюваного взяли під варту. Фото прокуратури

Священнику інкримінують умисне вбивство кількох людей (п.1,7 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 - п.1,7 ч.2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає від від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.