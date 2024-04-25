Велосипедну та пішохідну доріжки на набережній річки Дністер у Галичі звели у 2021 році

Антимонопольний комітет України виявив змову підприємців під час їхньої участі у закупівлі з капремонту набережної річки Дністер у Галичі, з очікуваною вартістю понад 3,2 млн грн. Підприємства «Ліс-буд» та «Новбуд» оштрафували на 34 тис. грн і 9 тис. грн відповідно.

Як повідомили у Західному міжобласному територіальному відділенні АМКУ 25 квітня, адміністративна колегія виявила змову у відкритих торгах на закупівлю з облаштування велосипедної та пішохідної доріжок набережної річки Дністер у Галичі, проведених у 2021 році Галицькою міською радою. Очікувана вартість закупівлі склала понад 3,2 млн грн.

«Відділення довело, що ПП “Ліс-буд” та ПП “Новбуд” під час підготовки та участі у торгах, всупереч Закону України “Про публічні закупівлі”, узгоджували свої дії. У зв’язку з виявленими фактами, адміністративна колегія Західного МТВ оштрафувала ПП “Ліс-буд” на 34 000 грн, а ПП “Новбуд” на 9 000 грн за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів», – зазначили в АМКУ.

Дадамо, що за даними YouControl, ПП «Ліс-буд» та ПП «Новбуд» зареєстровані у селі Залуква Галицького району. Їх засновниками відповідно є Василь та Олег Наконечні. У жовтні 2021 року народний депутат з Прикарпаття Ігор Фріс сказав, що проект з капремонту набережної річки Дністер у Галичі замовила та виконала його команда.