Михайла Головка арештували у залі суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України 8 липня підтвердила вирок ексголові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Йому призначили 9 років позбавлення волі та арештували в залі суду. Це підтвердили ZAXID.NET у пресслужбі Апеляційної палати ВАКС.

Раніше суд першої інстанції призначив Михайлу Головку 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади терміном на 3 роки та конфіскацією всього майна.

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Колегія суддів ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисника та змінила вирок, виключивши обвинувачення щодо незаконного зберігання бойових припасів. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду. Обвинуваченого взяли під варту після засідання.

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Нагадаємо, 18 червня Вищий антикорупційний суд призначив 9 років в’язниці колишньому голові Тернопільської облради Михайлу Головку. Його судили за вимагання та одержання хабаря від тернопільського підприємця Олександра Ярмоленка. Під час проголошення вироку Михайлу Головку стало зле, суддя запропонував викликати йому швидку допомогу. Невдовзі ексголова вийшов на волю під заставу в 15 млн грн.

У червні 2023 року детективи НАБУ затримали Михайла Головка. Також тоді затримали і двох заступників керівника Тернопільської ОВА – Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Усі вони вимагали 2,4 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг, які провели в 2022 році. Посадовців викрили НАБУ та САП, коли Михайло Головко вже отримав частину хабаря. НАБУ також оприлюднило відео розмов Головка, в яких той постійно згадував голову ОВА Володимира Труша.

28 червня 2023 року ВАКС заарештував Михайла Головка та призначив йому два місяці арешту з альтернативою 805 тис. грн застави. Такий самий запобіжний захід обрали для заступників голови Тернопільської ОВА. Наступного дня Головко вийшов із СІЗО під заставу, а ще через кілька днів повернувся на роботу, бо суд не відсторонив його від виконання обов'язків. Однак у жовтні 2023 року депутати Тернопільської обласної ради проголосували за його звільнення.

21 лютого 2025 року Михайло Головко отримав ще одну підозру – у недекларуванні майна на суму в понад 2 млн грн. Тоді він не вніс у декларацію квартиру площею понад 200 м², яка належить його матері та в якій він фактично проживав разом із сім’єю. Справу щодо недекларування майна НАБУ і САП 28 травня скерували до суду.

У березні одного із заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука ВАКС засудив до 8 років і 2 місяців позбавлення волі. Суд над ще одним заступником – Ігорем Дем’янчуком – триває, оскільки він мобілізувався до лав ЗСУ.

Зазначимо, що Михайло Головко очолив Тернопільську обласну раду від партії «Свобода» 25 листопада 2020 року. До того він був народним депутатом 7 та 8 скликань від ВО «Свобода».