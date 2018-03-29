Апеляційний суд не випустив Надію Савченко на волю із СІЗО

У суді Савченко заявила, що не мала наміру вчиняти теракт

Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надії Савченко. Відповідне рішення озвучив головуючий суддя Ігор Паленик, пише «Українська правда».

Суд не змінив запобіжний захід Надії Савченко, отже вона залишиться під вартою до 20 травня.

Захисники Савченко наполягали на тому, що при обранні запобіжного заходу суд не дослідив обґрунтованість підозри, як того вимагає закон.

Також адвокати наголосили, що «клопотання прокурора і підозра на 90% ідентичні, скопійовані з одруківками і тими ж помилками», і що «ДНР» та «ЛНР» не визнані офіційно терористичними організаціями, тому звинувачувати Савченко у співпраці з терористичними організаціями не можна.

Захисники наполягали, що підозру оголошено незаконно, бо негласні слідчі дії проводилися щодо керівника «Офіцерського корпусу» Володимира Рубана, а не щодо Савченко. Також адвокати підкреслили, що якби Савченко хотіла переховуватися, то вона не приїхала б з Європи на допит.

Сама Савченко заявила, що судити мають за дії, а не за думки, тим більше за думки народного депутата, який має імунітет. І наполягала, що не мала наміру вчиняти теракт, а «підігравала бурхливій уяві» генпрокурора.

«За слова народного депутата не судять. Я можу говорити все, що завгодно, бо мене захищає депутатських імунітет. За словами народного депутата – якими б маразматичними вони не були – звинуватити не можна», – сказала Савченко.

Вона також додала, що нардепи постійно вчиняють злочини проти народу, коли голосують за медреформу, комунальні тарифи, коли «здали Крим і допустили війну на Донбасі».

Прокурор Олександр Банник наполягав, Савченко готувала злочин, тому відпускати її не можна. Він також додав, що дозвіл на притягнення до відповідальності Савченко дала ВР, тому порушень при оголошені їй підозри немає.

Банник наголосив, що Савченко може впливати на свідків, продовжити вчиняти злочин або переховуватись від слідства, якщо вийде з-під варти.

Як писав ZAXID.NET, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко та її арешт.

Згідно з даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

Нардепка стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Згодом у СІЗО вона оголосила голодування.