Міськрада оскаржить це рішення у Верховному суді

У понеділок, 13 жовтня, Львівський апеляційний суд погодив продовження терміну оренди землі під квітковим павільйоном на площі Соборній ще на 10 років. Про це повідомляє юридичний департамент Львівської міськради у фейсбуці.

Ідеться про квітковий павільйон площею 172 м2 біля «Галицького ринку», що належить співвласнику ринку Юрію Путасу.

Договір оренди землі під павільйоном завершувався у 2024 році, тож Юрій Путас звернувся в ЛМР за продовженням договору. Міськрада не підтримала це рішення.

«Позиція ж департаменту природних ресурсів та будівництва ЛМР полягає в тому, що на таку споруду у зоні історичного ансамблю міста, який перебуває у під захистом ЮНЕСКО, не може бути оформлене право власності. Окрім того, квітковий кіоск розташований у межах червоних ліній міста, що робить його перешкодою для майбутньої реконструкції цієї ділянки», – пояснюють в ЛМР.

Коли міськрада не підтримала продовження договору оренди, Юрій Путас звернувся до суду. В грудні 2024 року Галицький районний суд Львова задовольнив його позов і договір продовжили на тих же умовах. Як раніше писав ZAXID.NET, за оренду ділянки під павільйоном у центрі Львова Юрій Путас сплачує менше 200 тис. грн на рік. У жовтні 2025 року Львівський апеляційний суд також став на сторону директора «Галицького ринку».

Проте в юридичному департаменті ЛМР планують оскаржити це рішення у Верховному суді, де будуть вимагати скасування всіх попередніх рішень.

Передісторія

У 2006 році нинішній власник «Галицького ринку» Юрій Путас купив павільйон в орендного підприємства «Квітковий дім» і зареєстрував право власності на МАФ.

Пізніше «Квітковий дім» перейменували на «Галицький ринок», а депутати ЛМР у 2014 році вилучили ділянку 0,04 га під павільйоном з користування компанії та передали в оренду на 10 років Юрію Путасу.

Додамо, що на той час Юрій Путас був депутатом ЛМР від партії «Україна Соборна» і входив до постійної депутатської комісії з питань природокористування, охорони довкілля та благоустрою.

У квітні 2024 року, за три місяці до завершення терміну оренди землі, Юрій Путас звернувся в міську раду з проханням продовжити договір. До документів він долучив підписаний ним проєкт додаткового договору від 2014 року, що передбачає поновлення строку дії договору на новий 10-річний термін. Однак Львівська міська рада за цей час договір оренди не продовжила, зазначивши, що це питання потрібно винести на розгляд депутатів.

На сесію ЛМР 19 грудня винесли два проєкти ухвали – про надання та про відмову в наданні землі в оренду Юрію Путасу. В ухвалі про відмову вказано, що павільйон встановлений у межах червоних ліній і у майбутньому ЛМР планує його викупити для суспільних потреб.

Через це Юрій Путас звернувся в суд з вимогою зобовʼязати ЛМР укласти додаткову угоду, що передбачатиме автоматичне продовження оренди ділянки ще на 10 років. Суд знайшов порушення при укладанні договору в 2014 році, зокрема його термін дії мав закінчуватись у вересні, а не липні. Також суд визнав, що як власник майна Юрій Путас має законні підстави на оформлення землі під ним. Тож суд задовольнив позов.

Зараз Юрій Путас є співвласником «Галицького ринку» і очолює партію «Духовна Україна», від якої балотувався до міської та обласної рад на виборах у 2020 році, але не пройшов. А на виборах у 2015 році Путас планував пройти до міськради у списках «Громадянської позиції», але через скандал з безграмотністю був змушений зняти свою кандидатуру, тоді він зробив 13 помилок в одному реченні.

Під час демонтажу кіоска на пл. Галицькій Юрій Путас побився з муніципалом. Щоб зупинити сутичку і завершити демонтаж МАФа довелось викликати поліцію. Згодом суд визнав рішення про демонтаж кіоска незаконним.