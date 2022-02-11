Екс-президента Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні терористичній організації

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку у справі про постачанні вугілля з ОРДЛО. Він залишається під особистим зобов’язанням. Відповідне рішення суддя оголосив 11 лютого.

Так, Порошенко досі повинен прибувати до суду або слідчого за першою вимогою, не відлучатися з Києва та Київщини без дозволу слідчого, прокурора або суду та повідомляти їм про зміну свого місця проживання та роботи.

Рішення стосовно особистого зобов’язання оскаржували як адвокати екс-президента, так і прокурори. Останні, зокрема, просили для Порошенка арешт на два місяці з альтернативою внесення 1 млрд грн застави.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пʼятому президенту України Петрові Порошенку у формі особистого зобовʼязання 19 січня. Його підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Відомо, що політик певний час перебував у Польщі. Вже зранку 17 січня він повернувся до України.