Білоруські війська наразі не беруть участі в агресії проти України. Так вважає радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він зазначив, що Росія тримає білорусів і режим Лукашенка «в заручниках» і використовує їхню територію у війні з Україною. Про це Олексій Арестович заявив під час національного телемарафону 6 березня.

«Білоруські війська не використовуються проти України, нам це точно відомо. Вони розгорнуті вздовж кордону», – повідомив Арестович.

Як повідомляє Радіо Свобода, Арестович зазначив, що з території Білорусі російські війська запускали ракети, у тому числі по містах Старокостянтинів на Хмельниччині та Житомирі.

За оцінкою радника голови Офісу президента, російські війська тримають білоруський народ і режим Лукашенка «в заручниках» і використовують територію Білорусі.

«Звідти заходять війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України і запускають протитактичні ракети», – сказав Арестович.

Також він висловив думку, що збройні сили РФ «підставляють білоруські війська і білоруський народ».

«Ми бачили російські танки в напрямку Києва з південного заходу з білоруськими прапорами на початку конфлікту», – нагадав він.

Зазначимо, що інформація про запуск ракет із території Білорусі надходить постійно. Ще 24 лютого, коли Путін оголосив війну Україні, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про те, що з території Білорусі випустили чотири балістичні ракети. Як повідомляв ZAXID.NET 4 березня, Пентагон заявив, що з 480 ракет, які були на той момент запущені Росією на територію України, 70 випустили з території Білорусі. Після цього США запровадили санкції проти Білорусі за напад Росії на Україну.

Пізніше українська розвідка попередила про російську провокацію у Білорусі, а наступного дня Міноборони України – про можливий наступ з білоруського боку.

На початку березня Генштаб ЗСУ повідомив, що білоруські десантники отримали наказ перетнути кордон з Україною, однак значна кількість солдатів не хочуть брати участь у війні і виступили за дострокове розірвання військових контрактів.

Також стало відомо, що білоруські партизани вчинили диверсії на залізниці для протидії росіянам.

6 березня колишній заступник міністра оборони України Олександр Носов у себе на сторінці у Facebook повідомив, що начальник Генштабу Білорусії Віктор Гулевич заявив, що не може закінчити формування батальйонних груп та просить про відставку. Носов оприлюднив документ із підписом Гулевича, щоправда, невідомо, чи ця інформація є достовірною. Окрім того, за інформацією Носова, майже десяток офіцерів з 5-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ ЗС Білорусі, що дислокується в Мар'їній Горці Мінської області, нібито були затримані та відправлені в СІЗО за відмову воювати з Україною. Проте офіційно ця інформація також не підтверджена.

Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET