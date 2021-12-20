П’яний водій злетів із дороги, зніс огорожу та в’їхав на приватне подвір’я

У Перемишлянському районі на Львівщині п’яний водій зніс огорожу. Автомобіль Peugeot влетів на приватне подвір’я та зупинився, в'їхавши у будівлю. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 19 грудня, близько 20:30 на трасі Перемишляни – Рогатин у с. Мерещів. У крові водія виявили 1,44 проміле алкоголю.

«Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 30-річний львів’янин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого з’їхав з дороги, пошкодив паркан та в’їхав у будівлю. Внаслідок події ніхто не постраждав», – повідомили у поліції Львівщини.

Фото очевидців

У крові водія, 30-річного львів’янина, виявили 1,44 проміле алкоголю.

На 30-річного водія склали два адмінпротоколи: за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йому загрожує штраф із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.