У розвідці Британії проаналізували плани РФ із відновлення «великих наступальних операцій»

Британська розвідка називає малоймовірним те, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат її війни проти України, впродовж найближчих тижнів. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Великої Британії 7 лютого у своєму Twitter.

«Цілком ймовірно, що Росія з початку січня 2023 року намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області. Російським військам вдалося здобути лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що старші командири, ймовірно, розробляють плани, «які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск».

«Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних наступів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів», – підсумували в британському оборонному відомстві.

Нагадаємо, що у лютому очікується новий можливий наступ російських військ. Російські війська перегруповуються для наступу на п'ятьох напрямках. Окупанти зосереджуються на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Міністр оборони України Олексій Резніков зокрема зазначав, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку. За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.