Урядова постанова про містобудування повторює низку положень скандального законопроекту про містобудівну реформу, який президент Володимир Зеленський відмовився підписати. Про це 20 березня повідомляє ГО «Голка», посилаючись на документ Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні (Chatham House).

У тексті йдеться про те, що така політика обмежує місцеве самоврядування у плануванні та впровадженні міського розвитку, ослаблює антикорупційний та громадський контроль, окрім того, існує ризик того, що внаслідок недосконалого регулювання можуть виникнути «будівельні картелі».

Далі Chatham House посилається на аналітичну статтю ГО «Голка», у якій аналітик Георгій Могильний дослідив законопроект №5655 народної депутатки Олени Шуляк («Слуга народу») та проект урядової постанови-клону, яку подав Мінрегіон.

Лондонські дослідники переконані, що є ризики того, що з’являться нові групи впливу, які будуть намагатися зберегти чинну систему.

«Громадянське суспільство занепокоєне, що довкола коштів на реконструкцію можуть виникати нові групи інтересів і 50% респондентів у опитуванні громадського сектору, як провів Chatham House, зазначили, що є такий ризик», – зазначають у документі, авторами якого є Джон Лоф та Орися Луцевич.

Одним з таких секторів для цієї зони ризику є будівельна галузь. Значні частки національного та місцевих бюджетів будуть виділені на соціальне житло та нову інфраструктуру. Прогнозується, що цей сектор буде зростати і консолідуватися з великими компаніями, які забезпечують до 80% будівельних потреб у всій країні, тому наразі ця конкретна галузь створює безліч ризиків корупції.

Нагадаємо, ще 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5655 про реформування галузі містобудування. Цей закон, пролобійований головою партії «Слуга Народу» Оленою Шуляк, неодноразово критикували архітектори та посадовці міських рад, роль яких у містобудівній діяльності міст значно зменшилась. Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав цей закон, тому він не набув чинності.

Крім того, у НАЗК повідомляли, що законопроект не узгоджується з Антикорупційною стратегією, а активісти менш ніж за дві доби зібрали необхідні 25 тисяч підписів на електронній петиції з вимогою ветувати ухвалений законопроект.

В червні 2023 року Європарламент закликав президента не підписувати закон про містобудування, оскільки вважають його не прозорим. 13 листопада Європейська комісія опублікувала звіт щодо виконання Україною вимог та готовність до початку переговорів щодо вступу в Євросоюз. У ньому вказано, що комісія не рекомендує ухвалювати скандальний містобудівний закон №5655 у чинній редакції.