Для багатьох інвесторів покупка житла у львівського забудовника «Ірокс» починалась з привабливої пропозиції: ціни нижчі ринкових, обіцянки швидкого заселення і, найважливіше, забудовник запевняв, що з документами на об’єкт немає жодних проблем. Проте після покупки омріяної квартири інвестори стикаються з сумною реальністю.

Десятиліттями «Ірокс» працює за однією й тією ж схемою – спочатку купує майно, після чого без дозволів на роботи та оформлення землі розпочинає будівництво у різних районах Львова. Частина покупців роками очікує на квартири у ЖК, будівництво яких заморожене або велося без належної дозвільної документації. Навіть у вже зданих об’єктах мешканці надалі стикаються з проблемами підключення комунікацій, оплатою послуг за комерційними тарифами та ризиком колективного відключення комунікацій у разі боргів окремих сусідів.

За роками скандалів навколо «Ірокса» стоять не лише заморожені будівництва та конфлікти з мешканцями, а й десятки судових проваджень, де фігурують сама компанія та її власник Ігор Микичак. Судові справи тривають роками без завершення, у деяких з них спливає строк позовної давності, що фактично може дозволити власнику компанії Ігорю Микичику залишитися безкарним. ZAXID.NET розповідає, які справи нині перебувають у судах та на якому вони етапі.

Житловий комплекс «Сихівська стіна» на вул. Антонича, 8

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Суди щодо самовільного захоплення землі та незаконного будівництва на вул. Антонича, 8 між Львівською міською радою та керівником компанії забудовника «Ірокс» Ігорем Микичиком тривають вже понад 8 років. Львівська міськрада почала судитися, адже ділянка вибула з комунальної власності без її відома та дозволу. Наразі справа щодо незаконної забудови на вул. Антонича, 8 слухається у Сихівському районному суді Львова суддею Галиною Шашуріною.

Справу розслідують ще з 2017 року через самовільне заняття земельної ділянки площею 1,6879 га та самовільне будівництво (ч. 1, 3 ст. 197-1 ККУ). Власник фірми без жодних прав власності чи оренди земельної ділянки зайняв ділянку, яка перебуває у комунальній власності. У суді Львівська міська рада виступає потерпілою стороною і вимагає компенсувати гроші за самовільно захоплену ділянку. Йдеться про збитки у розмірі понад 404 тис. грн.

За матеріалами справи відомо, що Ігор Микичак, який на той час очолював Автогаражний кооператив №15 Галицького району Львова та водночас був засновником і керівником «Ірокс», розпочав будівництво житлового комплексу «Сихівська стіна». За даними ЛУН на ділянці зведено два будинки, та ще один будується. Загалом мова йде про 132 квартири, продаж яких відкрито. Площа забудови становить 0,3930 га, тоді як загальна площа самовільно зайнятої ділянки – 1,6879 га. Зазначається, що земля комунальної власності не перебуває у власності чи користуванні ані Автогаражного кооперативу №15 Галицького району, ані «Іроксу».

ЖК «Сихівська стіна» на вул. Антонича, 8 у Львові/ Фото ЛУН

Паралельно у Господарському суді Львівської області триває ще одна судова справа щодо скандальної забудови на вулиці Антонича у Львові. Львівська міськрада звернулася до суду, аби зобов’язати «Ірокс» знести багатоповерхівку. До розгляду справи також залучені Державна інспекція архітектури та містобудування України, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю та Львівська обласна прокуратура. Ще у 2022 році суд призначив будівельно-технічну експертизу, щоб встановити обставини використання земельної ділянки та перевірити законність забудови. На час експертизи провадження кілька разів зупиняли та поновлювали. Зрештою, 2 червня 2026 року ухвалою Господарського суду Львівської області провадження знову призупинили для продовження експертного дослідження. До отримання експертних висновків справа перебуватиме на паузі, а після цього суд має поновити справу та продовжити вирішення питання щодо подальшої долі багатоповерхівки.

Житловий комплекс «Персенівка» на вул. Тернопільській, 42

Навколо ще одного самовільного будівництва на Тернопільській, 42 у Львові вже десятиліттями точаться запеклі суперечки, а сама історія обросла судовими процесами та скандалами. Історія ЖК «Персенівка» відома десятками судових засідань, анульованими дозволами, мільйонними штрафами та постійними суперечками.

Конфлікт щодо цього самобуду бере свій початок ще з жовтня 2016 року. Тоді Інспекція держархбудконтролю перевірила реконструкцію нежитлової будівлі під багатоквартирний будинок із підземним паркінгом і виявила, що забудовник не надав ключового документа – права користування земельною ділянкою. Через це ДАБІ видала низку приписів, зокрема про зупинку будівництва та усунення порушень. Однак «Ірокс» продовжував будівельні роботи. У відповідь Інспекція анулювала дозвіл на будівництво, виданий ще у березні 2008 року.

Попри це, через чотири роки будівельний скандал знову спалахнув. У вересні 2020 року Господарський суд Львівської області поновив провадження за позовом Львівської міської ради до будівельної компанії «Ірокс» та заборонив будь-які будівельні роботи. У мерії наголошували, що недоброчесний забудовник почав будівництво незаконно, без належного оформлення землі. Йшлося про 10-поверховий житловий комплекс, який фактично виріс на місці старої будівлі.

Вже у січні 2021 року Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову ЛМР про зобов’язання ПАТ «Ірокс» знести самовільно збудовану прибудову та надбудову. У рішенні йшлося про те, що забудовник отримав дозвіл на будівельні роботи ще в 2008 році. Більше того, суд тоді зазначив, що міська влада роками не перевіряла цей об’єкт і втрутилася лише через вісім років після старту робіт. Навесні того ж року будівництво знову відновили. Це спричинило нову хвилю перевірок і судів.

Спершу Сихівський райсуд скасував старі штрафи та припис про зупинку робіт, визнавши, що міська інспекція не мала повноважень перевіряти об’єкт такого рівня складності. В цей час скандальний львівський забудовник продовжував будуватися. Проте, вже за кілька тижнів інспектори знову вийшли на об’єкт та зафіксували: будівництво триває, на майданчику працюють сотні людей, а необхідних документів, як і раніше, немає. Тоді ДАБК оштрафував «Ірокс» та ТОВ «Персенківка» на 1,6 млн грн.

У лютому 2022 року Верховний суд Касаційного господарського суду остаточно дозволив не зносити скандальний житловий будинок на вул. Тернопільській, 42. У рішенні зазначили: міська рада так і не змогла довести незаконність дозволу на будівництво. Попри проблеми з документами і судові процеси, забудовник продовжує продавати квартири, проте під новою назвою – ЖК Your Home.

Недобудована багатоповерхівка на вул. Тернопільській, 42/ Фото ЛУН

У Залізничному районному суді Львова продовжують розглядати ще одну справу, пов’язану з цією історією. Провадження перебуває на розгляді судді Богдани Гедз. Обвинувачений у цій справі керівник «Ірокса» Ігор Микичак. Йому інкримінують одразу кілька кримінальних правопорушень – вчинення шахрайства (ч. 3, 4 ст. 190, ст. 15 ч. 2 ст. 190 ч. 4 ККУ) та самовільне зайняття земельної ділянки (ч. 1, 3 ст. 197-1 ККУ). Йдеться про земельну ділянку площею 0,2552 га на вул. Тернопільська, 42, яка належить до комунальної власності Львова і не передавалася ПАТ «Ірокс» ані у власність, ані в користування. У цій справі Львівська міська рада визнана потерпілою стороною. Місто вимагає відшкодування збитків у розмірі понад 152 тис. грн за незаконне користування землею.

Житловий комплекс «Львівська брама» на вул. Шевченка, 418

15 років тому «Ірокс» за вже відомою схемою провів аферу з будівництвом ЖК «Львівська брама» у мікрорайоні Рясне на вул. Шевченка, 418. Історія цієї забудови досі залишається предметом судових суперечок: мешканці будинку борються за право приватизувати свої квартири та самостійно управляти комплексом через ОСББ, тоді як Львівська міська рада продовжує судитися із забудовником через самовільне використання земельної ділянки.

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Історія бере свій початок ще з 1999 року, коли ВАТ «Львівський завод “Автонавантажувач”» продав компанії «Ірокс» фундамент під будівництво 45-квартирного п’ятиповерхового будинку площею 854 м². Однак замість цього забудовник звів масштабний 10-поверховий багатосекційний житловий комплекс загальною площею понад 6,6 тис. м². При цьому компанія не отримала містобудівних умов та обмежень, а також не оформила земельну документацію.

Попри ці порушення, у 2008 році Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області видала «Іроксу» дозвіл на завершення будівництва. А у 2016 році міська ДАБІ звернулася до суду з вимогою скасувати цей документ. Саме тоді Львівська міська рада розпочала окремий судовий процес щодо самовільного будівництва та незаконного використання комунальної землі. Після позапланової перевірки міська ДАБК анулювала дозвільні документи, зупинила будівельні роботи та оштрафувала забудовника майже на 15 тис. грн.

Під час судового процесу Науково-дослідний інститут судових експертиз та права провів перевірки, за результатами яких дійшов висновку, що зведені будівлі нібито відповідають дозволам, виданим обласною ДАБІ. До слова, «Ірокс» оформив «Львівську браму» як об’єкт п’ятої категорії складності – до цієї категорії зазвичай належать великі стадіони, торговельно-розважальні центри, лікарні або промислові об’єкти підвищеної небезпеки. Саме це дозволило забудовнику заявити, що міська інспекція ДАБК не мала повноважень анулювати дозвіл. Після кількарічних судів у 2021 році Верховний Суд повернув справу на повторний розгляд. А вже у січні 2026 року суд остаточно встановив: у 2016 році забудовник не допустив міську інспекцію до перевірки об’єкта, а отже, ДАБК не мала законних підстав самостійно скасовувати дозволи без належної перевірки. Суд наголосив, що інспекція мала звертатися до суду з відповідним позовом, а не анулювати документи в адміністративному порядку. У результаті рішення міської ДАБК визнали незаконними.

ЖК «Львівська брама» на вул. Шевченка, 418 / Фото ЛУН

Відтак у Шевченківському районному суді Львова продовжують розглядати чергову справу, пов’язану зі скандальним львівським забудовником. Провадження перебуває на розгляді судді Олега Ковальчука. Фігуранту справи Ігорю Микичаку інкримінують ще кілька кримінальних правопорушень – самовільне зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 ККУ) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ). Йдеться про земельну ділянку площею 5824,16 м² на вул. Шевченка, 418. У цій справі Львівська міська рада визнана потерпілою стороною. ЛМР вимагає відшкодування збитків у розмірі понад 1,3 млн грн, завданих через незаконне використання землі.

Нагадаємо, у 2018 році Ігоря Микичика затримували за підозрою у шахрайстві та підробленні документів під час будівництва ЖК у Рясному, вирок у цій справі досі не винесений.