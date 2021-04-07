Міністерство закордонних справ Чехії заявило про підтримку України на тлі загострення ситуації на Донбасі, а також скупчення російських військ поблизу українського кордону.

«Ми із занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією та порушеннями режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням риторики Росії та нарощуванням військової потужності біля українських кордонів», – йдеться у повідомленні МЗС Чехії в середу, 7 квітня.

We watch with concerns escalating tensions and ceasefire violations in Eastern #Ukraine as well as Russian hightened rhetoric and military buildup arround the Ukrainian borders. — Czech MFA (@CzechMFA) April 7, 2021

Зазначено, що Чехія твердо стоїть на боці України та підтримує її суверенінет та територіальну цілісність.

МЗС України у відповідь заявило, що «високо цінує солідарність та непохитну підтримку Чехії».

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.