Міністерство закордонних справ Чехії заявило про підтримку України на тлі загострення ситуації на Донбасі, а також скупчення російських військ поблизу українського кордону.

«Ми із занепокоєнням спостерігаємо за ескалацією та порушеннями режиму припинення вогню на сході України, а також за посиленням риторики Росії та нарощуванням військової потужності біля українських кордонів», – йдеться у повідомленні МЗС Чехії в середу, 7 квітня.

We watch with concerns escalating tensions and ceasefire violations in Eastern #Ukraine as well as Russian hightened rhetoric and military buildup arround the Ukrainian borders.