За БпЛА місто переплатило 1,3 млн грн

Начальницю відділу державних закупівель Чернівецької міськради Богдану Заліско підозрюють у тендерній схемі під час закупівлі БпЛА. Правоохоронці встановили, що під час закупівлі міськрада переплатила щонайменше 1,3 млн грн, а переможцем визнали фірму, яка шиє робочий одяг. Тендер проводили у 2023 році.

Про викриту тендерну схему при закупівлі дронів у Чернівцях повідомила прокуратура Буковини. Правоохоронці зазначили, що у 2023 році міська рада через систему Prozorro закупила дрони, переплативши 1,3 млн грн бюджетних коштів. За інформацією НАЗК, техніку придбали за завищеними цінами у наперед визначеного переможця. Під час досудового розслідування встановили, що очікувану вартість закупівель сформували на підставі комерційних пропозицій компаній, які не мали досвіду продажу дронів і не здійснювали постачання техніки. Частину з цих фірм було створено незадовго до проведення тендерів і вони перебували під контролем наперед визначеного переможця. Водночас тендерні пропозиції інших учасників відхилили з формальних підстав. Як наслідок, міська рада закупила дрони в «обраного» суб’єкта господарювання, основним видом діяльності якого є текстиль та пошиття одягу

Йдеться про тендер на закупівлю квадрокоптерів, який проводили у жовтні 2023 року. Тоді міська рада оголосила закупівлю на суму понад 5,4 млн грн. Його розбили на три лоти по кілька одиниць квадрокоптерів. Участь у тендері взяли три фірми. Це ТОВ «Торговий дім Терра груп», ТОВ «Секур Інтеграція» та ТОВ «Головна Мануфактура». Останнє підприємство із найбільшою запропонованою ціною було визначене переможцем. Тендерні пропозиції інших учасників відхилили.

За процесуального керівництва прокурорів начальниці відділу державних закупівель міської ради повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Додамо, що ТОВ «Головна мануфактура» вже не вперше потрапляє в скандали із завищеними цінами на дрони. Підприємство бере участь у різних тендерах по всій Україні. Хоча за даними YouControl, ця фірма до липня 2023 року спеціалізувалася на виробництві одягу – робочого, уніформи тощо. Зокрема, шило сумки для «Укрпошти», кепки і куртки для «Укрзалізниці». Торік компанія почала продавати квадрокоптери, оптику, шоломи для військових тощо. Власником ТОВ «Головна мануфактура», що засноване у Києві в 2018 році, був киянин Ігор Селезньов. Однак після низки скандалів і викриттів фірми у продажі дронів за завищеними цінами у липні 2024 року власником компанії став громадянин Туреччини Ямач Хусейн.

Раніше журналісти писали, що ціни у цього продавця техніки подвійного призначення значно завищені, у порівнянні з конкурентами. А на майданчику Prozorro у зауваженнях до закупівель учасники тендерів неодноразово скаржились на дискредитаційні умови, але їхні зауваження відхилялись. Також були випадки, коли суттєво дешевші пропозиції відхилялись на користь ТзОВ «Головна мануфактура».

Раніше Славська ОТГ купила військову оптику за завищеними цінами у ТзОВ «Головна мануфактура». Також у 2024 році Жовківська міськрада переплатила за дрони для ЗСУ близько пів мільйона гривень цьому ж підприємству.