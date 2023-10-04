У середу, 4 жовтня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, чи причетні народні депутати до втечі військовозобов'язаних за кордон.

***

На схемах виїзду за кордон чоловіків призовного віку нагрів собі руки не один чиновник. Ми вже розповідали про зловживання із системою «Шлях» на Львівщині й в Києві. Говорили про причетність до зловживань чиновників Львівської ОВА і навіть родички голови цієї адміністрації Максима Козицького. А сьогодні маємо нагоду згадати й нардепа «Слуги народу» Юрія Камельчука. До слова, він теж представляє у парламенті округ на Львівщині.

Днями Вищий антикорупційний суд оприлюднив деталі у справі іншої депутатки «Слуги народу» Людмили Марченко. Вона стала відомою після публікації відео, де намагається викинути хабар за паркан свого подвір'я, але про це трохи далі. Виявились, що у справі Марченко фігурує фонд дружини нардепа Камельчука.

Депутатку Людмилу Марченко та її помічницю ще влітку викрили на зловживанні впливом і сприянні у перетині кордону чоловікам, що підлягають мобілізації. Після обшуків оприлюднили відео, де політикиня викидає гроші за паркан свого будинку на Тернопільщині. Марченко виключили з партії «Слуга народу», суд призначив їй невелику заставу сумою 53 тис. грн.

Нові деталі у цій справі вказують на те, що спільником Марченко у цій схемі міг бути її колега по фракції й партії «Слуга народу» Юрій Камельчук. Адже саме його фонд звернувся з листом до районної військової адміністрації, яка мала надати дозвіл на виїзд військовозобов'язаному. Цей чоловік заплатив за таку «послугу» депутатці Марченко більше ніж 5 тис. доларів.

Отож з'ясувалося, що благодійна організація «Фонд родини Камельчуків» причетна до цієї оборудки. Співзасновниця фонду – дружина нардепа Тетяна Камельчук. YouControl підказує, що «Фонд родини Камельчуків» зареєстрували в Києві у 2021 році. На сайті фонду вказали, що організація «надає підтримку та фінансування нужденним дітям на території всієї України», а під час повномасштабної війни фонд зосередився на отриманні та передачі гуманітарної допомоги з-за кордону.

Отож гіпотетично фонд і справді міг би просити про виїзд своїх волонтерів за кордон. Однак цього разу йдеться про схему з хабарем у тисячі доларів. Сам Юрій Камельчук у коментарі ZAXID.NET спершу відмовився коментувати причетність фонду до справи ухилянтів, оскільки розслідування ще триває. За кілька хвилин нардеп передзвонив і заперечив причетність «Фонду родини Камельчуків» до згаданої справи. Депутат припустив, що хтось підробив лист-звернення для виїзду ухилянта від імені його благодійної організації. Дуже правдоподібна версія.

Сам Юрій Камельчук вже не раз потрапляв у різні скандали. Якось він влаштував розбірки у кулуарах з'їзду партії «Слуга народу». Йому не сподобалося, що на його бейджику було написано «гість», а не «делегат». А коли його зупинила охорона, то нардеп перейшов на погрози в'язницею. Згодом Камельчук поскандалив з активістами програми «ЗупиниЛося» через порушення правил паркування під будівлею Верховної Ради України.

А ще був скандал із декларацією. НАЗК виявило у декларації Юрія Камельчука порушення на майже 7 млн грн. За 2020 рік нардеп не задекларував орендовану квартиру в Києві вартістю 3,6 млн грн, автомобіль, 3 приватні компанії та 48,8 тис. доларів кредиту в банку. Крім цього, Юрій Камельчук не повідомив у декларації про купівлю біткоїна за 650 тис. грн. Також Камельчук відомий своєю антивакцинаторською позицією. Раніше він виступав проти вакцинації від будь-яких хвороб і називав ковід «вигаданою хворобою».

На додачу скандали із шахтарями Камельчука рішенням суду зобов'язали виплатити понад 50 тис. грн за матюки, бо він нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля» Олега Акімова. Також пригадується випадок, коли шахтарі на Львівщині буквально виганяли нардепа зі своєї зустрічі, а він все ніяк не хотів йти.

Біографія і репутація Юрія Камельчука грають проти нього в ситуації з можливою причетністю до схеми з виїздом військовозобов'язаних за кордон. Однак завжди залишається невелика ймовірність, що активного депутата справді підставили недоброзичливці. Віримо, що слідство розбереться.