Роман Дуля є підозрюваним у двох кримінальних провадженнях

Колишнього виконувача обов’язків начальника управління капітального будівництва ЛОВА Романа Дулю та директора ДП «Містопроект» Володимира Ходака судитимуть за розкрадання 3,7 млн грн, що були виділені з бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва нового хірургічного корпусу КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит”».

На початку 2022 року за результатами тендеру управління капітального будівництва Львівської ОДА уклало угоду з ДП «Державний інститут проектування міст «Містопроект» на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва нового хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні «Охматдит». Вартість робіт становила 19,7 млн грн.

«Відповідно до актів виконаних робіт, проєкт на папері зазначався розробленим у повному обсязі. Однак у ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до документації внесли штучно завищені показники: застосували неправильні коефіцієнти розрахунку вартості проєктних робіт та завищені ціни на окремі будівельні матеріали. Це призвело до безпідставного перерахування 3,7 млн грн бюджетних коштів переможцю тендера», – йдеться в повідомленні ДСР у середу, 5 листопада.

При розробці проєкту розікрали 3,7 млн грн

Досудове розслідування щодо заступника керівника УКБ ЛОВА та директора державного підприємства завершили. 31 жовтня 2025 року обвинувальний акт із цивільним позовом про стягнення з обвинувачених завданих державі збитків скерували до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем та привласнення майна (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Зазначимо, 51-річний Роман Дуля також є підозрюваним у справі розкрадання на будівництві фортифікацій у Сумській області. Личаківський районний суд відправив його в СІЗО з правом внести 20 млн грн застави. Слідство вважає, що Роман Дуля залучив до справи свою цивільну дружину Лесю Каранець, співробітницю ТОВ «Газорозподільні мережі України». Її відправили під арешт із заставою у 2 млн грн. За версією слідства, саме Леся Каранець конвертувала бюджетні гроші в іноземну валюту та розподіляла їх між співучасниками схеми.