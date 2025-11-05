Ексчиновника ЛОВА судитимуть за розкрадання 3,7 млн грн на документації для корпусу «Охматдиту»
Роман Дуля також є фігурантом справи про розкрадання грошей на будівництві фортифікацій на Сумщині
Колишнього виконувача обов’язків начальника управління капітального будівництва ЛОВА Романа Дулю та директора ДП «Містопроект» Володимира Ходака судитимуть за розкрадання 3,7 млн грн, що були виділені з бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва нового хірургічного корпусу КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит”».
На початку 2022 року за результатами тендеру управління капітального будівництва Львівської ОДА уклало угоду з ДП «Державний інститут проектування міст «Містопроект» на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва нового хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні «Охматдит». Вартість робіт становила 19,7 млн грн.
«Відповідно до актів виконаних робіт, проєкт на папері зазначався розробленим у повному обсязі. Однак у ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до документації внесли штучно завищені показники: застосували неправильні коефіцієнти розрахунку вартості проєктних робіт та завищені ціни на окремі будівельні матеріали. Це призвело до безпідставного перерахування 3,7 млн грн бюджетних коштів переможцю тендера», – йдеться в повідомленні ДСР у середу, 5 листопада.
При розробці проєкту розікрали 3,7 млн грн
Досудове розслідування щодо заступника керівника УКБ ЛОВА та директора державного підприємства завершили. 31 жовтня 2025 року обвинувальний акт із цивільним позовом про стягнення з обвинувачених завданих державі збитків скерували до суду.
Дії обвинувачених кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем та привласнення майна (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 ККУ).
Зазначимо, 51-річний Роман Дуля також є підозрюваним у справі розкрадання на будівництві фортифікацій у Сумській області. Личаківський районний суд відправив його в СІЗО з правом внести 20 млн грн застави. Слідство вважає, що Роман Дуля залучив до справи свою цивільну дружину Лесю Каранець, співробітницю ТОВ «Газорозподільні мережі України». Її відправили під арешт із заставою у 2 млн грн. За версією слідства, саме Леся Каранець конвертувала бюджетні гроші в іноземну валюту та розподіляла їх між співучасниками схеми.