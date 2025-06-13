Правоохоронці оголосили нові підозри офіцерам та солдатам 110-ї окремої механізованої бригади

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили нові підозри у кримінальному проваджені щодо махінацій з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді ім. генерал-хорунжого Марка Безручка. Керівництво бригади завдало державі понад 5 млн грн збитків через призначення фіктивних «бойових» виплат для військових. Про це в п’ятницю, 13 червня, повідомила пресслужба ДБР.

Відомство пригадує, що в грудні 2024 року підозру в організації схеми ухилення від служби отримав заступник командира 110-ї ОМБр. У січні цього року затримали його спільника – командира групи матеріального забезпечення.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, однак відомо, що йдеться про заступника командира 110-ї ОМБр Руслана Шелеста.

Слідчі з’ясували, що підозрювані створили злочинне угрупування, до якого входили семеро військових. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні.

«Ці військові місяцями не з’являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира, їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій, щоб обґрунтувати додаткові виплати», – розповіли в ДБР.

Загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 млн грн.

Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо.

Щоб компенсувати завдані збитки, майже 7 млн грн, вилучених під час обшуків у організатора схеми та його спільників, передали до АРМА. Також заарештовано майно заступника командира 110-ї ОМБр Руслана Шелеста.

Наразі заступнику командира бригади оголосили нову підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 255 – створення злочинної організації;

ч. 5 ст. 191 – розтрата майна в особливо великих розмірах;

ч. 5 ст. 426-1 – перевищення влади в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 366 – службове підроблення;

ч. 4 ст. 409 – ухилення від військової служби;

ч. 4 ст. 410 – викрадення вогнепальної зброї;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі;

ч. 2 ст. 129 – погроза вбивством.

Також повідомлено про підозру:

• командиру групи матеріального забезпечення (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України);

• чотирьом солдатам (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.