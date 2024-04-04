Затриманому прикордоннику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Харкові співробітники Державного бюро розслідувань затримали прикордонника під час одержання хабаря. За даними слідчих, за гроші він обіцяв колезі посприяти його переведенню до іншого підрозділу. Про це у четвер, 4 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, прикордонник вимагав хабар в у свого колеги, який хотів перевестися з відділу прикордонної служби до управління прикордонного загону. Затриманий пообіцяв «вирішити це питання, поговоривши з потрібними людьми».

«За це він захотів отримати 7,5 тис. доларів. Ціну аргументував тим, що це складна процедура і тільки використовуючи свій авторитет зможе допомогти з переводом», – повідомили у ДБР.

Правоохоронці затримали прикордонника 28 березня біля одного з Харківських кінотеатрів, де відбулася зустріч, на якій підозрюваний одержав хабар. ДБР та СБУ повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна. Також слідчі встановлюють всіх осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Нагадаємо, 25 січня, у Львові на хабарі затримали інспектора прикордонної служби Юрія Сировацького. За версією правоохоронців, прикордонник за 10 тис. доларів обіцяв посприяти ухилянту у влаштуванні на службу у підрозділ ДПСУ у Львові, щоб уникнути мобілізації до ЗСУ.