Депутат Княжицький заявив, що лікарні у Львові не готові приймати хворих на коронавірус. Фактчек

У 8-й клінічній львівській лікарні наразі є 19 готових до вжитку апаратів ШВЛ, які будуть потрібні при складних випадках захорювання на коронавірус

В прямому ефірі ток-шоу «Говорить великий Львів» на телеканалі НТА ввечері 26 березня народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький заявив, що лікарні у Львові не готові до прийому пацієнтів з коронавірусом. За його словами, у Винниках медики не мають навіть найнеобхіднішого, а у 8-й львівській лікарні можуть користуватися лише одним апаратом штучної вентиляції легень (ШВЛ), за який 26 березня заплатив сам Княжицький разом з екс-головою ЛОДА Олегом Синюткою.

Резонансу заяву Миколи Княжицького про те, що львівські лікарні не готові до спалаху коронавірусу, поширили деякі львівські ЗМІ і сайт його ж телеканалу «Еспресо», який регулярно ретранслює ток-шоу НТА.

ZAXID.NET вирішив провести фактчек слів нардепа про ситуацію у львівських лікарнях і виявив, що вони не відповідають дійсності.

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Неправда. Микола Княжицький заявив, що госпіталь у Винниках немає навіть найнеобхідніших засобів захисту для лікарів: «У Винниках лікарі підходять і кажуть: «У нас немає жодного халату, жодної маски, відкриті коридори і якщо, не дай Бог, повезуть хворих, ми всі захворіємо». І цей приклад ми бачили на Тернопільщині, де чотири лікарі вже зараз захворіли».

Насправді, за словами директора госпіталю Максима Прикупенка, лікарня забезпечена всіма необхідними засобами для прийому пацієнтів з коронавірусом впродовж двох-трьох тижнів. Цього недостатньо, але лікарня щодня отримує додаткові засоби захисту.

«На перші два-три тижні госпіталь забезпечений усім необхідним, щоб приймати пацієнтів з коронавірусом. Звісно, усе залежатиме від того, скільки буде хворих. На сьогодні у нас є: масок звичайних – 55 000, респіраторів 2 типу – 1920, респіраторів 3 типу – 200, комплектів протиепідемічних одноразових – 1530, пульсометрів – 70, моніторів спостереження за пацієнтом – 5, апаратів ШВЛ – 9, – пояснив ZAXID.NET директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи (Винники) Максим Прикупенко. – Ситуація змінюється щодня. Кожного дня ми щось отримуємо. Звісно, що цих запасів недостатньо і їх треба поповнювати. І ми чекаємо на нові централізовані поступлення і одноразових захисних костюмів для лікарів, і кисневих масок, кисневих зволожувачів тощо».

Правда. Микола Княжицький заявив, що разом із Олегом Синюткою оплатив один із апаратів ШВЛ у 8-й львівській лікарні: «Ми сьогодні були з Олегом Михайловичем [Синюткою] від фонду Порошенка передавали ШВЛ у львівську міську лікарню. [Точніше] ми його не передавали – він там був. Ми його зараз оплатили».

Слова Княжицького про оплату одного апарату ШВЛ підтвердили ZAXID.NET головний медик Львова Володимир Зуб і головний лікар 8-ї клінічної лікарні Василь Обаранець.

«До мене звернулася помічниця народного депутата Миколи Княжицького з таким питанням. Мовляв, депутат хоче для львівської лікарні купити апарат ШВЛ, але не знає, де його купити. Тоді я запропонував такий варіант – ми закуповуємо за кошти міського бюджету п’ять апаратів ШВЛ і він може вартість одного з них оплатити, а ми ці зекономлені кошти використаємо на інші потреби. Що і було зроблено», – розповів Володимир Зуб.

«Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук повідомив, що за один апарат з цих п’яти, що ми отримали днями, готовий заплатити Микола Княжицький від фонду Порошенка. Він і оплатив. Вартість такого апарата – 600 тис. грн», – розповів Василь Обаранець.

Неправда. Микола Княжицький заявив, що оплачений ним апарат ШВЛ стане першим, яким зможуть користуватися львівські лікарні: «Львів'яни дуже мудро зробили – звернулись до фірм, фірми поставили їм ці ШВЛ. Для картинки вони стоять, всі ходять і їх показують, але за них ще ніхто не заплатив – ні міський бюджет, ні доброчинці. У восьмій лікарні ШВЛ, який там був, слава цим лікарям і тим, хто його поставив... ми його зараз оплатили і це перший зараз буде введений у експлуатацію, а інші, вибачте, стоять як меблі».

Насправді у 8-й лікарні зараз є 19 апаратів ШВЛ, всі вони введені в експлуатацію і готові до використання. За чотири із них ще справді не заплатили, однак це технічне питання, оскільки кошти вже передбачені в міському бюджеті.

«У нашій лікарні є 19 апаратів для штучної вентиляції легень (ШВЛ). 14 з цих апаратів були ще до оголошення карантину, а пять апаратів ми отримали 24 березня. Усі 19 апаратів ШВЛ введені в експлуатацію, підключені до кисню і готові приймати пацієнтів. Персонал навчений на них працювати», – каже Василь Обаранець, головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні.

«Образливо чути з вуст депутата, що апарати стоять, як меблі. Усі апарати ШВЛ у 8-й міській лікарні готові до експлуатації. Лікарня готова приймати і надавати допомогу важким хворим з коронавірусом, госпіталізація інших пацієнтів у цій лікарні припинена. Чотири апарати ШВЛ, які доставлено у 8-му міську лікарню, будуть закуплені за гроші міського бюджету. Гроші на них передбачені. Зараз триває процедура закупівлі», – сказав Володимир Зуб, начальник міського управління охорони здоров’я ЛМР.

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У п'ятницю, 27 березня, Микола Княжицький у коментарі ZAXID.NET заявив, що його резонансна заява про неготовність львівських лікарень до прийому пацієнтів з коронавірусом мала на меті привернути увагу до проблеми.

«На той час, коли ми були в лікарні, там стояли лише п'ять апаратів ШВЛ. Тому я сказав правду. Щоб їх використовувати і приймати пацієнтів, за них спершу треба заплатити – такий медичний протокол. Львівські медики молодці, що отримали ці апарати, оскільки їх ніде не можна купити. Тому я навпаки закликаю інших доброчинців виділити кошти на ці апарати, оплатити їх або допомогти в інший спосіб».

Він також додав, що про проблеми госпіталю у Винниках йому заявили самі лікарі, які кажуть, що їм не вистачає засобів захисту і спеціальних капсул для прийому хворих, які потрібні для того, аби самі ж лікарі не заразилися коронавірусом. Відтак, додав Княжицький, він просто озвучив слова лікарів в ефірі ток-шоу, щоб ще раз привернути до цього увагу.

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Зазначимо, станом на 27 березня у Львові зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус. Двоє хворих перебувають під наглядом на самоізоляції вдома, а третій – лежить в обласній інфекційній лікарні. Апарати штучної вентиляції легень найчастіше використовують під час складних випадків, коли пацієнт не може самостійно дихати. З огляду на поширення коронавірусу, який уражає легені, потреба в цих апаратах є значно вищою, оскільки саме вони є ключовим засобом підтримки системи дихання при тяжких випадках захворювання на коронавірус. Загалом у лікарнях на Львівщині є 180 апаратів штучної вентиляції легень.