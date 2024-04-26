Жителька донеччини викрала немовля і 3-річну дівчинку

На Прикарпатті суд визнав винною жительку Донеччини у замаху на вбивство 12-річної дівчинки та викрадення двох її малолітніх сестер. За скоєне жінці призначили 13 років позбавлення волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 26 квітня, у липні 2023 року жителька Донеччини приїхала в гості до своєї знайомої, яка тимчасово проживає в Надвірнянському районі. Вона прийшла до жінки, коли тої не було вдома, та вирішила вбити її старшу доньку, а двох менших – викрасти.

«Обвинувачена намагалась задушити 12-річну дівчинку подушкою, а потім декілька разів вдарила металевою частиною сокири по голові, від чого дитина втратила свідомість. Після цього вона забрала 3-річну дівчинку та немовля. З дітьми жінка попрямувала до залізничного вокзалу в Івано-Франківську, щоб покинути область. Однак, втекти не вдалось, її затримали правоохоронці», – розповіли у прокуратурі.

Суд визнав винною жительку Донеччини у замаху на вбивство, викраденні дітей, а також підробленні документу, і призначив їй 13 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.