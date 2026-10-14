Наслідки атаки на дата-центр «Сбєрбанку»

У ніч на 14 жовтня дрони атакували найпотужніший дата-центр на території Росії, який належить російському банку та технокомпанії «Сбєрбанк». Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чиновника компанії Алєксандра Вєдяхіна.

Посадовець підтвердив, що дрони атакували Балаково у Саратовській області, що за 700 км від українського кордону. Місцеві мешканці поширили відео ударів по місту та фото, на яких видно пошкоджений фасад будівлі дата-центру.

Зверніть увагу, на відео присутня нецензурна лексика

Центр у Балаково є головним дата-хабом Росії із площею в 55 тис. м². Його проєктна потужність становить 82 МВт, а на його території розташовані 3000 стійок та до 120 тис. серверів.

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У 2024 році російські ЗМІ повідомили, що в дата-центрі в Балаково розмістять найбільший суперкомпʼютер Росії. Його обіцяли ввести в експлуатацію у 2027 році.

У «Сбєрбанку» заявили Reuters, що удар не призвів до перебоїв у роботі сервісів компанії. Втім росіяни повідомили про масштабні збої в роботі низки сервісів: Mail ru, «Россєльхозбанку», «Самоката», VK WorkSpace, «ВКонтактє» та самого «Сбєрбанку».

У пресслужбі Генштабу атаку на дата-центр в Балаково наразі не коментували.

Зазначимо, це вже четверта атака на російські дата-центри. Перший удар стався 8 жовтня по дата-центру «Яндекс» у Башкортостані. Вже наступного дня Сили оборони уразили ще один дата-центр «Яндекс» у Калузі. 11 жовтня дрони атакували центр зберігання інформації «Яндекса» в російському місті Владімір.