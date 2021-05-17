Городенківський районний суд Івано-Франківської області визнав винними у хуліганстві двох гравців команди «Яспіль» села Ясенів-Пільний, які під час футбольного матчу побили бокового суддю.

Як пише в понеділок, 17 травня, «Курс», матч між командами«Яспіль» та «Ураган» з села Вербівці відбувся ще 5 травня 2019 року на стадіоні у селі Ясенів-Пільний. На 83-й хвилині матчу боковий арбітр зафіксував порушення правил гравцями команди «Яспіль». Після цього обурений рішенням судді футболіст вчинив сварку з суддею та вдарив його в ногу та обличчя. До побиття судді приєднався і його партнер по команді, який також вдарив його в обличчя кулаком.

Згідно з висновками медиків, у арбітра діагностували легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачені футболісти визнали свою провину і погодилися з пропонованим прокурором покаранням у вигляді штрафу.

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав гравців винними у хуліганстві та призначив по 17 тис. грн штрафу кожному.

Потерпілий суддя участі у судовому засіданні не взяв, оскільки помер у липні 2019 року.