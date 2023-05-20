Герхард Шредер відомий дружбою з президентом Росії Владіміром Путіним.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) не запросила на святкування свого 160-річчя в Берліні колишнього канцлера Герхарда Шредера, відомого дружбою з президентом Росії Владіміром Путіним. Про це повідомляє «Європейська правда».

Як заявив генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт, поки Шредер «перебуває в такій близькості з палієм війни і агресором, як це можна було побачити буквально минулого тижня під час його візиту до російського посольства, в нас нема нічого спільного».

Кюнерт, однак, додав, що з відеоролика про історію німецьких соціал-демократів Шредера прибирати не будуть.

«Зрештою, розрив з Герхардом Шредером – це не історичний розрив, а теперішній розрив, який цілком очевидно пов'язаний із його позицією в контексті війни Путіна проти України», – підкреслив генсек СДПН.

Як відомо, Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна.

Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку війни, а потім ще раз у липні 2022 року. Після кожної зустрічі він запевняв, що Москва буцімто зацікавлена у припиненні війни.

Минулого тижня Шредер був присутній на прийнятті в російському посольстві 9 травня разом із лідером ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Тіно Хрупаллою.