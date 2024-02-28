Лікаря також звинувачують у хабарі та привласненні п’яти «швидких», які призначались для ЗСУ

Екс-директор Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергій Бродовський отримав умовний термін покарання за махінації з гуманітарною допомогою. Йдеться про медикаменти на суму понад 246 тис. доларів, які передав в Чернівці румунський благодійний фонд «Шехеразаде».

Як йдеться у матеріалах справи, обвинувачений нібито привласнив ліки, в тому числі психотропні, на суму 34 тис. доларів. В суді Сергій Бродський своєї провини не визнав. Суддя Ігор Іщенко зазначив, що правоохоронці неправильно кваліфікували дії обвинуваченого і присудив йому 1 рік умовного покарання. Окрім цієї справи, Сергія Бродського підозрюють також в одержані хабара за транспортування хворого в швидкій медичній допомозі та у незаконному використанні гуманітарної допомоги організованою групою. Йдеться про п’ять авто швидкої, які передав Уряд Італії для ЗСУ.

Під час розслідування справи щодо привласнення медикаментів від румунського благодійного фонду правоохоронці з’ясували, що за день до призначення Сергія Бродовського на посаду керівника лікарні, 11 березня віг дізнався, що попередній директор домовився про постачання великої партії гуманітарної допомоги для обласної лікарні. Це були різні медикаменти, гігієнічні матеріали, розхідні засоби на суму понад 346 тис. доларів, які надіслав румунський гуманітарний фонд «Шехеразаде». Ці ліки попередньо зібрала Ісламська медична асоціація Північної Америки, надіслала в Румунію для передачі в Україну.

1 квітня 2022 року благодійний фонд надіслав дві вантажівки з медикаментами, які пройшли митний контроль та прибули в Чернівці. Сергій Бродовський разом з президентом благодійного фонду «Шехеразаде» пані Важіху Харіс підписали відповідні документи і зокрема акт прийому-передачі матеріальних цінностей гуманітарної допомоги.

«Обвинувачений, використовуючи своє службове становище керівника, цього ж дня забезпечив перевезення гуманітарної допомоги до приватного складу, розташованого по вул. Симоненка В.,15, в с. Чагор, Чернівецького району. Це приміщення не належало Чернівецькій обласній лікарні. Після цього, без оформлення будь-яких документів обвинувачений організував розвантаження медикаментів, де вони знаходились до 14 квітня 2022», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 21 лютого.

За два тижні, поки гуманітарна допомога перебувала в приватному складі Сергій Бродовський заволодів частиною медикаментів. Вже 14 квітня він наказав працівникам лікарні перевезти залишки медзасобів зі приватного складу назад в приміщення обласної лікарні.

В червні 2022 року Сергія Бродовського відсторонили від займаної посади через підозру в хабарі та заволодінні автомобілями швидких допомог. Після того відбулася ревізія наданої гуманітарної допомоги, яку привезли Румунії. Члени ревізійної комісії встановили відсутність 44 найменувань медичних препаратів та виробів медичного призначення у кількості 7012 одиниць на суму 6 тис. доларів та часткову відсутність 40 найменувань медичних препаратів та виробів медичного призначення у кількості 12266 одиниць на суму 28 тис. доларів, якими незаконно заволодів Бродовський. Про нову підозру екс-гендиректору обласної лікарні правоохоронці повідомили 1 липня 2022 року.

В судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав. Чоловік зазначив, що не знав які саме медичні препарати та ліки були передані, оскільки не брав участі в переговорних процесах. Акт та додатки до нього ретельно не переглядав, тим паче їх назва написана англійською мовою, але був змушений підписати його. Обов’язок щодо отримання, зберігання та обліковування гуманітарної допомоги покладено на комісію, членом якої він не являється, як і не є відповідальною особою за зберігання наркотичних речовин та прекурсорів. Виконати умови щодо передачі частини допомоги військовим не було технічної можливості. Зазначає, що ніяких вказівок щодо розподілу і передачі допомоги нікому не давав.

Суд дослідивши всі докази в їх сукупності в судовому засіданні заявив, що дії обвинуваченого Бродовського органом досудового розслідування невірно кваліфіковані. Суддя Ігор Іщенко визнав його винним за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Замість двох років позбавлення волі чоловіку призначили ще й однорічний іспитовий строк. Також людині, яка заплатила заставу за Сергія Бродовського, повинні повернути 1 200 000 грн після вступу вироку в законну силу. Обвинувачений має заплатити майже 17 тис. грн судових витрат за проведення експертиз в дохід держави. На вирок суду може бути подана апеляція.

Додамо, що Сергія Бродовського також підозрюють в одержані хабара в розмірі 17 тис. грн за дозвіл на транспортування пацієнта каретою швидкої медичної допомоги. Також буковинця обвинувачують в допомозі організованій злочинній групі у привласненні п’ятьох автомобілів швидкої допомоги, які прибули з Італії і мали бути передані на ЗСУ. Суди по цих справах тривають.