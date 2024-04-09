Від моновистави до кабаре
Які гастрольні вистави привезуть до Львова протягом тижняНаталка Горішня, 0
До теми
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Три українські кінопрем'єри квітня.
«Ми, наші улюбленці та війна», «Я і Фелікс», «Крашанка» ZAXID.NET
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П’ять нових серіалів квітня.
«Шугар», «Франклін», «Симпатик», «Під мостом», «Вуаль» ZAXID.NET
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У театрі імені Заньковецької поставили «Я, “Побєда” і Берлін» Андрія Кузьменка.
Виставу грають на сцені «Стрих» ZAXID.NET
Львівські театри уже стабільно тішать тих, хто любить театр, непересічними прем’єрами. Але ми вирішили також розповісти й про гастролерів, які відвідають місто цього тижня.
10 квітня
«Кому ти там потрібен», моновистава
Життя кожного з нас змінилося 24 лютого 2022 року. Колись популярний телеведучий Андрій Бєдняков створив комітрагедію на одну особу «Кому ти там потрібен».
Це історія молодого хлопця з Маріуполя, в якій є місце і жахливому, і веселому, і філософським роздумам.
11 квітня
Харківський театр «057» із шоу-кабаре «Вільні»
У шоу-кабаре «Вільні» від Музичного театру «057» глядачі стають активними учасниками дійства – від моменту, коли відчиняються двері кабаре, кожен присутній опиняється в іншому світі, в центрі усіх події.
«Ви не просто дивитесь на артистів, ви взаємодієте з ними. Ваші реакції, ваші емоції, – усе це стає частиною вистави. Ви поруч із героями, слухаєте їхні розповіді, танцюєте разом із ними й навіть можете впливати на хід подій», – розповідають у Театрі «057». Прем’єра «Вільні» створює атмосферу, де межа між сценою та залом зникає. На очах у глядачів розгортається інтерактивне мистецтво. Музика, дія, емоції – усе твориться тут і зараз.
12 квітня
«Як виростити чоловіка у домашніх умовах»
Комедія про стосунки чоловіків і жінок. І про те, що в рекламі не завжди кажуть правду. У центрі п'єси – сильна, прекрасна і самовпевнена жінка, що має все, крім кохання.
Ця вистава цікава насамперед акторським складом: тут грають Ірма Вітовська та Олексій Гнатковський.
13 квітня
«Чуваки не святкують, або Ukrainian» (на головному фото)
До Львова повертається вистава Максима Голенка за творами Руслана Горового.
Виставу у театральних колах називають «виставою–катарсисом». Гумор і водночас сум, сміх і водночас сльози. На сцені – Дмитро Усов, актор Одеського українського театру ім. Василька, київських Дикого театру та Театру на Липках. Також саме у цьому спектаклі відбувся акторський дебют Руслана Горового, автора «Чуваків», відомого українського журналіста, письменника, музиканта. До слова, Горовий – автор ще й музики та слів пісень, що звучать у саундтреку постановки.
Вистава про сучасність, про війну та про те, як ми змінювалися разом з Україною. В центрі сюжету – не сама війна, а життя українця, який розповідає про своє дитинство і юність в Конотопі, навчання в Києві, Майдан, війну, дружбу, любов та зраду.
Усі вистави відбуватимуться у Палаці культури залізничників «Рокс»
До теми
«Ми, наші улюбленці та війна», «Я і Фелікс», «Крашанка» ZAXID.NET