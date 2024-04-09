Львівські театри уже стабільно тішать тих, хто любить театр, непересічними прем’єрами. Але ми вирішили також розповісти й про гастролерів, які відвідають місто цього тижня.

10 квітня

«Кому ти там потрібен», моновистава

Життя кожного з нас змінилося 24 лютого 2022 року. Колись популярний телеведучий Андрій Бєдняков створив комітрагедію на одну особу «Кому ти там потрібен».

Це історія молодого хлопця з Маріуполя, в якій є місце і жахливому, і веселому, і філософським роздумам.

11 квітня

Харківський театр «057» із шоу-кабаре «Вільні»

У шоу-кабаре «Вільні» від Музичного театру «057» глядачі стають активними учасниками дійства – від моменту, коли відчиняються двері кабаре, кожен присутній опиняється в іншому світі, в центрі усіх події.

«Ви не просто дивитесь на артистів, ви взаємодієте з ними. Ваші реакції, ваші емоції, – усе це стає частиною вистави. Ви поруч із героями, слухаєте їхні розповіді, танцюєте разом із ними й навіть можете впливати на хід подій», – розповідають у Театрі «057». Прем’єра «Вільні» створює атмосферу, де межа між сценою та залом зникає. На очах у глядачів розгортається інтерактивне мистецтво. Музика, дія, емоції – усе твориться тут і зараз.

12 квітня

«Як виростити чоловіка у домашніх умовах»

Комедія про стосунки чоловіків і жінок. І про те, що в рекламі не завжди кажуть правду. У центрі п'єси – сильна, прекрасна і самовпевнена жінка, що має все, крім кохання.

Ця вистава цікава насамперед акторським складом: тут грають Ірма Вітовська та Олексій Гнатковський.

13 квітня

«Чуваки не святкують, або Ukrainian» (на головному фото)

До Львова повертається вистава Максима Голенка за творами Руслана Горового.

Виставу у театральних колах називають «виставою–катарсисом». Гумор і водночас сум, сміх і водночас сльози. На сцені – Дмитро Усов, актор Одеського українського театру ім. Василька, київських Дикого театру та Театру на Липках. Також саме у цьому спектаклі відбувся акторський дебют Руслана Горового, автора «Чуваків», відомого українського журналіста, письменника, музиканта. До слова, Горовий – автор ще й музики та слів пісень, що звучать у саундтреку постановки.

Вистава про сучасність, про війну та про те, як ми змінювалися разом з Україною. В центрі сюжету – не сама війна, а життя українця, який розповідає про своє дитинство і юність в Конотопі, навчання в Києві, Майдан, війну, дружбу, любов та зраду.

Усі вистави відбуватимуться у Палаці культури залізничників «Рокс»