Голова Управління держохорони пояснив, чому Клімкін не знав про спецоперацію з Бабченком

Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна не попередили про спецоперацію з журналістом Аркадієм Бабченком, щоб уникнути можливого витоку інформації через канали зв’язку, повідомив начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей.

«На місці керівника спецслужби я би вчинив так само, тому що міністр закордонних справ перебував у відрядженні, а зв’язок може бути різний – закритий, не закритий, мобільний. Спецслужби Росії працюють не лише в Україні, а й у посольствах, працюють практично всюди. І ми розуміємо, що міг бути витік інформації, і це би нашкодило в першу чергу роботі спецслужби», – пояснив він журналістам у п’ятницю, 1 червня, повідомила агенція УНІАН.

Нагадаємо, Клімкін одразу після нібито вбивства Бабченка виступив з промовою в Раді безпеки ООН, в якій заявив, що політичні вбивства є однією з тактик Росії з дестабілізації України. Після того, як стало відомо, що вбивство Бабченка виявилося інсценуванням, Клімкін заявив, що нічого не знав про цю спецоперацію.

На переконання Гелетея, замовник вбивства Бабченка з Росії повірив, що журналіста справді вбили. «Якщо ви подивитеся на реакцію в Росії, то складається враження, що в них уже все було готове. І отримавши відмашку, почалося коментування спецслужб Росії, представників російського президента, тобто, вони були в очікуванні. І в мене склалося враження, що навіть сюжети в російських новинах були вже готові», – сказав начальник УДО.

За його словами, подібного роду спецоперації в Україні проводять не вперше. Гелетей нагадав, як за часів президентства Віктора Ющенка, у 2006 році, спецслужби інсценували вбивство одного з банкірів, але тоді замовника затримали у Сполучених Штатах Америки за сприяння ФБР.

«Це був найвищий професіоналізм. Єдине, чого зараз не вистачає, це поїхати до Росії і зробити наступний крок. Ця спецоперація йшла крок за кроком. Спочатку було замовлення (вбивства - УНІАН), потім його підтвердження, потім була проплата і наступне замовлення. Шкода лише, що замовник в Росії, і якщо б було можливо, щоб група поїхала у Москву, ми б побачили набагато більше затриманих та арештованих впливових людей», - заявив Гелетей.

Нагадаємо, увечері 29 травня правоохоронці повідомили про вбивство у Києві відомого російського журналіста та блогера Аркадія Бабченка. Втім, вже наступного дня стало відомо, що вбивство Бабченка виявилося інсценуванням, організованим СБУ для викриття замовника замаху.

СБУ також затримала організатора замаху на журналіста, ним виявився Борис Герман, директор українсько-німецького підприємства з виготовлення зброї «Шмайсер». Правоохоронці з'ясували, що підготовка до терористичного акту щодо Бабченка є однією з операцій російських спецслужб. Герман найняв для злочину Олексія Цимбалюка, котрий і повідомив його ім’я правоохоронцям.

На суді з вибору запобіжного заходу Герман повідомив, що загалом в Україні діють 100 кілерів з Донецької та Луганської областей, які працюють на Росію, «не мають моральних принципів і таким чином заробляють на життя». Він також назвав ім’я замовника вбивства. Це – В’ячеслав Пивоварник, який має бізне-інтереси в Україні і працював у компанії, якою через іноземну структуру володіє Герман. Також Пивоварник має спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки Сергієм Дєєвим. Наразі суд взяв Германа під варту на 2 місяці без права застави.