У Львові планують обмежити курсування громадського транспорту та закрити дитячі садочки, на проспекті Свободи встановили 30 нових лавок, львівський таксист заплатить 250 тис. грн за збиту на переході дитину. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 29 березня.

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Станом на 29 березня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 50 548 (+462 за попередню добу).

У Львові можуть зупинити громадський транспорт

Динаміка з захворюванням на коронавірус зростає та збільшується кількість госпіталізованих. Тому у Львові планують обмежити курсування громадського транспорту та закрити дитячі садочки.

Львівський таксист заплатить 250 тис. грн за збиту на переході дитину

Унаслідок аварії 11-річний хлопчик отримав закритий перелом плечової кістки, перелом нижньої щелепи, вивих зубів. Після аварії дитина почала відвідувати психолога через тривожний стан.

Львівські хірурги врятували 11-місячного хлопчика, подовживши тонку кишку

Дитина народилася з важкою патологією кишківника, при якій виживають лише одиниці.

Через отруєння чадним газом у львівській квартирі загинув пенсіонер

Також у лікарню у важкому стані госпіталізували 75-річну жінку.

Вартість газу у квітні: у кого дешевше?

Постачальники пропонують газ для населення від 6,7 до 8,85 грн/м3.

Брати Тістики збудують житлові багатоповерхівки на околиці Львова

Відомі львівські підприємці брати Ярослав та Володимир Тістики отримали землю під будівництво житла на північній околиці Львова – на вул. Миколайчука.

Під час сварки з жінкою дрогобичанин спалив житловий будинок

55-річний чоловік взяв п’ятилітрову пляшку з бензином, розлив його у кімнаті та підпалив.

На проспекті Свободи встановили 30 нових лавок

Також на площі планують облаштувати полив газонів, висіяти траву та озеленити територію.