Головні новини Львова за 17 вересня

В львівському училищі учні знущались над однолітками. Відео насильства випадково опинилось у руках небайдужих і лише тоді набуло розголосу.

У Львові тривають дні профілактики опіків у дітей. Акція стартувала і впродовж неї вчитимуть батьків уникати небезпеки.

У рятувальників — професійне свято. Вони без вагань йдуть у вогонь, невтомно розгрібають завали та за лічені секунди збираються на виклик серед ночі. Сьогодні на сторожі безпеки Львова та області — понад півтори тисячі відчайдушних хлопців і дівчат.

Оркестр їде в Гамбург. Найкраще із Петра Чайковського. Таку програму оркестр «K&K Philharmoniker» запрезентує спочатку у Львові, а потім у Гамбурзі. У цій філармонії вперше виступить український оркестр.

Відкритий Кубок Львова з муай-тай. Давнє бойове мистецтво родом із Таїланду на українському рингу. Мовою сили і майстерності говорили більше сотні атлетів.