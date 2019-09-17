Головні новини Львова за 17 вересня
У львівському училищі учні знущались над однолітками, у рятувальників — професійне свято та інші події цього дня
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В львівському училищі учні знущались над однолітками. Відео насильства випадково опинилось у руках небайдужих і лише тоді набуло розголосу.
У Львові тривають дні профілактики опіків у дітей. Акція стартувала і впродовж неї вчитимуть батьків уникати небезпеки.
У рятувальників — професійне свято. Вони без вагань йдуть у вогонь, невтомно розгрібають завали та за лічені секунди збираються на виклик серед ночі. Сьогодні на сторожі безпеки Львова та області — понад півтори тисячі відчайдушних хлопців і дівчат.
Оркестр їде в Гамбург. Найкраще із Петра Чайковського. Таку програму оркестр «K&K Philharmoniker» запрезентує спочатку у Львові, а потім у Гамбурзі. У цій філармонії вперше виступить український оркестр.
Відкритий Кубок Львова з муай-тай. Давнє бойове мистецтво родом із Таїланду на українському рингу. Мовою сили і майстерності говорили більше сотні атлетів.