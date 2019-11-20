Головні новини Львова за 20 листопада

У НАК «Нафтогаз» назвали терміни, коли в Новому Роздолі запустять ТЕЦ

У Новому Роздолі готують мережі до запуску тепла. Цілий десант фахівців «Львівтеплоенерго» працює не покладаючи рук, аби вже до кінця цього тижня батареї врешті загрілись.

Прокуратура вимагає арештувати кар’єр під Миколаєвом. Там, на межі міста та Тростянецької ОТГ видобуває пісок підприємство «Агробудсервіс».

Почали штрафувати за перевезення дітей без автокрісел. Водій приватної автівки чи таксі зобов'язаний везти маленьких пасажирів у автокріслі або так званому бустері.

На один день школярі стали посадовцями. Учні львівських шкіл у середу відчули на собі, як це – бути керівниками департаментів та управлінь у міській раді.

Майстер-клас із крав мага. У Львові охочі можуть навчитися техніки ізраїльської системи самооборони крав мага.