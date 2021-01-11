Обіцяний січневий локдаун таки запровадили. Дізнаємось, як переживають жорсткий карантин гірськолижні курорти у Славському та львівські ресторатори. У Львівській ОТГ триває протистояння перевізників. Приватні підприємства і далі виходять на маршрути, які з початку року обслуговує комунальне АТП-1. Чиновники ЛОДА не розривають старі угоди і кажуть, що конфлікт вирішить невидима рука вільного ринку.

Сьогодні на реконструкцію закрили ще одну ділянку вулиці Богдана Хмельницького. Обговоримо, чи отримає місто достатній бюджет розвитку на 2021 рік, щоб продовжити активні темпи ремонтних робіт на інших вулицях. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 11 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 616 (+78 за попередню добу).

Львівська мерія закликала не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments

Львів'ян закликали не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments біля парку Погулянка. Проект комплексу суттєво відрізняється від виданих містобудівних умов та обмежень. Тому мерія звернулася до ДАБІ щодо проведення позапланової перевірки.

Лайфхаки локдауну

Розповідаємо як львівські ресторани і спортзали обходять карантин.

Синоптики оголосили штормове попередження у Львові та області

У понеділок, 11 січня, синоптики прогнозують ожеледицю у Львові та області, а також оголосили про штормове попередження протягом трьох наступних днів.

Ще одну частину вул. Богдана Хмельницького закрили на реконструкцію

Йдеться про ділянку від будинку №182 до заїзду на автовокзал «Північний».

Реформа РДА. Що зміниться?

Ми дізнавалися, коли запрацюють нові РДА, хто призначатиме керівників та які вони матимуть повноваження.

Славське втрачає туристів через жорсткий карантин

Працівники місцевої ОТГ фіксують зменшення кількості туристів, люди скасовують бронювання до кінця січня.

Суд поновив племінницю Василя Пісного на посаді заступниці прокурора Львівщини

За рішенням суду племінниці екс-заступника начальника управління «К» СБУ Василя Пісного Галині Борейко виплачено середню зарплату за час вимушеного прогулу.

Авто поліції охорони збило 15-річного кур’єра у Львові

У аварію потрапило авто поліції охорони, а 15-річний хлопець працює кур’єром Ammo (доставка суші). Автомобіль, повертаючи ліворуч, в’їхав у скутериста на вул. Окуневського.

Фото дерев’яної церкви у Дрогобичі перемогло у конкурсі «Вікі любить пам’ятки»

Фотографія Церкви Святого Юрія, розташованої у Дрогобичі, посіла перше місце на фотоконкурсі. Авторкою фото є Олена Курило.