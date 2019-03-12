Львівська лікарка Наталя Ван Доеверен розказуватиме про свою судову справу у Гаазі

Історія львів'янки Юлії Благої, яка воювала у Пісках

Затримали грабіжників літнього подружжя. Двоє чоловіків під приводом буцімто допомоги стареньким наполегливо проникли до квартири та створивши метушню викрали сумку.

Підозрюваного у вбивстві судять у трьох судах. Олександра Тхелідзе підозрюють у вбивстві, що сталося ще у вересні на вулиці Володимира Великого.

Медики «швидкої» до осені не страйкуватимуть. Депутати таки розглянули питання про виділення додаткових коштів медикам.

В облраді призначили на керівну посаду підсудну людину. Скандал у геріатричному пансіонаті. В установі – нова заступниця директора, на яку відкрите кримінальне провадження.

Обласна влада передумала розривати угоду про вивіз сміття. Облрада зняла з порядку денного сесії питання про повернення повноважень з вивозу відходів зі Львова.

Стадіон «Торпедо». Міська рада викупить стадіон «Торпедо» у банку «Львів». Щоправда перед цим незалежний експерт має провести оцінку вартості об’єкту.

Меч вікінга. У Винниківський історико-краєзнавчий музей передали унікальний меч вікінга Х століття. Його дивом вдалося повернути з-за кордону.

Майстер-клас із явари і тактичної ручки. Захистити себе від нападників за допомогою підручних засобів. На Львівщині вчили, як застосовувати тактичну ручку і японський кастет явару для самооборони.