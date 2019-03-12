Головні новини Львова за 12 березня
Затримали грабіжників, медики не страйкуватимуть, за сміття відповідає область та інші події дня
Затримали грабіжників літнього подружжя. Двоє чоловіків під приводом буцімто допомоги стареньким наполегливо проникли до квартири та створивши метушню викрали сумку.
Підозрюваного у вбивстві судять у трьох судах. Олександра Тхелідзе підозрюють у вбивстві, що сталося ще у вересні на вулиці Володимира Великого.
Медики «швидкої» до осені не страйкуватимуть. Депутати таки розглянули питання про виділення додаткових коштів медикам.
В облраді призначили на керівну посаду підсудну людину. Скандал у геріатричному пансіонаті. В установі – нова заступниця директора, на яку відкрите кримінальне провадження.
Обласна влада передумала розривати угоду про вивіз сміття. Облрада зняла з порядку денного сесії питання про повернення повноважень з вивозу відходів зі Львова.
Стадіон «Торпедо». Міська рада викупить стадіон «Торпедо» у банку «Львів». Щоправда перед цим незалежний експерт має провести оцінку вартості об’єкту.
Меч вікінга. У Винниківський історико-краєзнавчий музей передали унікальний меч вікінга Х століття. Його дивом вдалося повернути з-за кордону.
Майстер-клас із явари і тактичної ручки. Захистити себе від нападників за допомогою підручних засобів. На Львівщині вчили, як застосовувати тактичну ручку і японський кастет явару для самооборони.