Забудовники брехачі. Компанія «Мій дім» на вул. Пасічній додала житлові метри, а планованою парковкою тепер навіть не пахне. Платити за газ можна менше. Українці продовжують змінювати постачальника. Зараз є понад півсотні фірм, до яких можна перейти. Допомога для біженців. Самі ж білоруси відкрили кризовий центр у Львові. Надають допомогу своїм землякам, яких переслідує власна влада. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+223

Станом на 12 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 30 837 (+223 за попередню добу).

Синоптики прогнозують у Львові похолодання до -25°C

Найближчими днями температура повітря на Львівщині буде знижуватись до критичних значень. На кінець тижня нічна температура у Львові та області може знизитись до 25 градусів морозу, обіцяють також кількаденні снігопади.

31-річний львів’янин вбив свою дружину в присутності трьох малих дітей

31-річний мешканець Львова задушив свою дружину під час побутового конфлікту. Після цього чоловік сам подзвонив у поліцію і зізнався у скоєному.

Топ-10 найбагатших депутатів Львівської облради

Ми склали свій рейтинг найбагатших депутатів Львівщини, порахувавши задекларовані ними доходи.

Мерія оприлюднила проект нової вулиці на півночі Львова

Нова магістраль з’єднає вулиці Творчу і Пластову, що дозволить, на думку мерії, суттєво розвантажити кільце на вул. Липинського – вул. Хмельницького.

45-річний львів’янин підстрелив охоронця Різдвяного ярмарку

Львівські поліцейські затримали відвідувача львівського Різдвяного ярмарку, який вистрілив в охоронця під час конфлікту у понеділок, 11 січня.