Головні новини Львова за 13 березня
Через кір у комі, соціальний тренажерний зал, нова диспетчерська та інші події дня
Двоє дітей у Львові – в церебральній комі через кір. Зараз медики борються за їхнє життя. А у вівторок з реанімації до відділення перевели ще двох маленьких пацієнтів, у яких запалення головного мозку.
На Сихові посадили сакури. На місці тих дерев, які минулоріч понищили вандали, тепер висадили 30 нових саджанців сакури.
Майстерня «Сузір'я Оріоне» відсвяткувала 10-річчя. Їм важко говорити, декого не слухаються руки, погано працює мозок – та вони щасливо живуть.
Нова диспетчерська «Укренерго». У диспетчерському пункті під’єднали інтерактивний щит. Він свого роду серце усієї енергосистеми Західної України.
Вистава про Донбас. У львівської публіки з'явилася можливість помандрувати у часі містами Донбасу. Британський режисер ставить у театрі ім. Лесі Українки виставу «Timetravellers».
«Футбольна весна» на винниківському полі. У розпалі традиційний, уже восьмий за ліком Всеукраїнський турнір серед жіночих команд. Виклик суперницям цьогоріч кинули дев`ять клубів Вищої ліги.