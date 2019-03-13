Львівська лікарка Наталя Ван Доеверен розказуватиме про свою судову справу у Гаазі

Історія львів'янки Юлії Благої, яка воювала у Пісках

Двоє дітей у Львові – в церебральній комі через кір. Зараз медики борються за їхнє життя. А у вівторок з реанімації до відділення перевели ще двох маленьких пацієнтів, у яких запалення головного мозку.

На Сихові посадили сакури. На місці тих дерев, які минулоріч понищили вандали, тепер висадили 30 нових саджанців сакури.

Майстерня «Сузір'я Оріоне» відсвяткувала 10-річчя. Їм важко говорити, декого не слухаються руки, погано працює мозок – та вони щасливо живуть.

Нова диспетчерська «Укренерго». У диспетчерському пункті під’єднали інтерактивний щит. Він свого роду серце усієї енергосистеми Західної України.

Вистава про Донбас. У львівської публіки з'явилася можливість помандрувати у часі містами Донбасу. Британський режисер ставить у театрі ім. Лесі Українки виставу «Timetravellers».

«Футбольна весна» на винниківському полі. У розпалі традиційний, уже восьмий за ліком Всеукраїнський турнір серед жіночих команд. Виклик суперницям цьогоріч кинули дев`ять клубів Вищої ліги.