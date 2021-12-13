Головні новини Львова за 13 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
До 10 см снігу вже випало у Львові. Для когось то радість, а для інших - клопіт. Як у місті дають раду погодним сюрпризам і що кажуть синоптики. Продовжуємо розвінчувати міфи про вакцинацію. Сьогодні розкажемо про імунізацію неповнолітніх. Попри пандемію, новорічно-різдвяні свята за календарем. Покажемо вам головну ялинку Львова, яку нині почали монтувати на площі перед оперою. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 13 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 853 (+88 за попередню добу).
У житловому будинку на вул. Замарстинівській у Львові вибухнув газ
Трьох постраждалих шпиталізували. Попередня причина вибуху – несправна газова колонка.
Троє людей постраждали у лобовій ДТП на Львівщині
7-річного хлопчика та ще двох дорослих госпіталізували з різними травмами.
У центрі Львова встановили головну ялинку міста
18-метрове дерево подарував мешканець села Оброшине.
У бронхах 4-річного львів'янина хірурги виявили світлодіодну лампочку з гірлянди
Батьки розповіли, що дістали новорічні іграшки, щоб прикрасити ялинку. Вони відволіклися лише на мить і цього виявилося достатньо, аби світлодіодна лампочка опинилася у роті сина.
Львівського забудовника оштрафували за незаконну житлову багатоповерхівку
Замість реконструкції складів на вул. Городницькій почали будувати житлову багатоповерхівку.
Працівників львівської амбулаторії викрили на фальшуванні Covid-сертифікатів
За даними слідства, протягом шести місяців медпрацівники видавали до 20 фальшивок щодня.
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