До 10 см снігу вже випало у Львові. Для когось то радість, а для інших - клопіт. Як у місті дають раду погодним сюрпризам і що кажуть синоптики. Продовжуємо розвінчувати міфи про вакцинацію. Сьогодні розкажемо про імунізацію неповнолітніх. Попри пандемію, новорічно-різдвяні свята за календарем. Покажемо вам головну ялинку Львова, яку нині почали монтувати на площі перед оперою. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+88

Станом на 13 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 97 853 (+88 за попередню добу).

У житловому будинку на вул. Замарстинівській у Львові вибухнув газ

Трьох постраждалих шпиталізували. Попередня причина вибуху – несправна газова колонка.

Троє людей постраждали у лобовій ДТП на Львівщині

7-річного хлопчика та ще двох дорослих госпіталізували з різними травмами.

У центрі Львова встановили головну ялинку міста

18-метрове дерево подарував мешканець села Оброшине.

У бронхах 4-річного львів'янина хірурги виявили світлодіодну лампочку з гірлянди

Батьки розповіли, що дістали новорічні іграшки, щоб прикрасити ялинку. Вони відволіклися лише на мить і цього виявилося достатньо, аби світлодіодна лампочка опинилася у роті сина.

Львівського забудовника оштрафували за незаконну житлову багатоповерхівку

Замість реконструкції складів на вул. Городницькій почали будувати житлову багатоповерхівку.

Працівників львівської амбулаторії викрили на фальшуванні Covid-сертифікатів

За даними слідства, протягом шести місяців медпрацівники видавали до 20 фальшивок щодня.

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