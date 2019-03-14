Головні новини Львова за 14 березня

День добровольця, патрульний врятував дівчину, соціальний тренажерний зал та інші події дня

Суспільство14 березня, 18:58 275 0

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День українського добровольця. 14 березня 2014 року півтисячі бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу.

Патрульний врятував дівчину від самогубства. Для цього поліцейським довелося пробиратися через кватирку у зачинене помешкання.

Поліція затримала вбивцю пенсіонерки. На місці події разом з оперативниками працювали також й кінологи. Поліція виявила підозрюваного у вбивстві 73-річної пенсіонерки.

Наталю Ван Доеверен досі не визнали потерпілою. Львівська лікарка заявила, що розповість усі деталі її кримінальної справи у Нідерландах.

Електронну систему голосування «Голос» купують у Європі. Програма є простою в користуванні, та не дорогою. Серед її переваг - архівація усіх документів, рішень і голосувань.

Ветерани АТО відкрили соціальний тренажерний зал. Більшість відвідувачів займається там безкоштовно. Заняття спортом реабілітовує ветеранів АТО і захоплює дітей.

Допомога для Олексія. В Олексія Іванова діагностували меланому із метастазами. На жаль, рецидив – неоперабельний. Єдиний порятунок таргетні препарати.

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