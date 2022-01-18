На Водохреще мерія просить людей бути обережними через пандемію, тож традиційного масового освячення не проводитимуть. Рекордна кількість ДТП на шляхах Львівщини. За попередню добу у регіоні, зокрема, й у нашому місті, відбулася понад сотня аварій. Харчуватися здорово не можна заборонити. Будемо ставити кому у новій і дискусійній темі інноваційного меню у школах. Як реагують школярі, батьки та освітяни – розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 18 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 103 978 (+529 за попередню добу).

У Львові фіксують значну кількість ДТП через ожеледицю на дорогах

Водії скаржаться на незадовільний стан доріг та повідомляють про затори.

У львівського підприємця конфіскували авто за їзду під наркотиками

Богдана Купльовського також оштрафували на 51 тис. грн та позбавили водійських прав на 10 років.

МОЗ опублікувало детальний список симптомів штаму «Омікрон»

Серед найчастіших симптомів «Омікрону» – сильний нежить, втома і чхання.

Нове меню у львівських школах повноцінно використовуватимуть із лютого

Багато шкіл уже зараз поступово відмовляються від шкідливої їжі. І вже оновлюють меню у своїх їдальнях.

12-річному хлопчику з Львівщини хірурги пересадили нерв

Правильний діагноз після падіння дитині поставили тільки через п’ять місяців.

Через ріст захворюваності у Львові скасували загальноміське водохреща

Освячена вода буде доступною цілий день на площі Ринок, а також у церквах міста.

Шахраї «зламали» сім-карту львівської підприємиці і набрали кредитів

У Нацбанку ж переконують, що взяти кредит лише через сім-карту неможливо, адже для підтвердження особи необхідно пройти кілька рівнів ідентифікації.

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