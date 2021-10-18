З понеділка живемо з новими карантинними обмеженнями. Що змінюється для вакцинованих львів'ян і тих, хто досі зволікає з вакцинацією. Ремонт Бандери виходить на фінішну пряму. Та ця пряма вперлась у Городоцьку. Перекрите роздоріжжя добряче закоркувало об'їзні шляхи. Однак дорожники працюють цілодобово, а для мешканців місто обіцяє фінансову компенсацію. Лише один ваш день може стати чудом для маленької Вікторії, яка дуже близько до перемоги над СМА. Про все це розповість Віталій Кубліков.

+359

Станом на 18 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 78 121 (+359 за попередню добу).

У Львові та області запрацювали нові карантинні обмеження

Відтепер невакциновані не зможуть відвідувати спортзали, кінотеатри та театри. А ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест.

Поліція розкрила жорстоке вбивство 53-річного львів'янина

Раніше судимий 55-річний львів'янин, за версією слідства, вбив свого знайомого, вдаривши його сім разів ножем у груди.

Центри вакцинації у Львові цього тижня працюватимуть упродовж всього дня

Зробити щеплення від коронавірусу можна вранці або після обіду , у зручний для мешканців Львова час.

Львівський поліцейський виніс з палаючого будинку двох пенсіонерів

84-річна жінка та її син не могли самостійно вибратись.

Пік захворюваності на Covid-19 очікується наприкінці жовтня

Штам «Дельта» вже зафіксували у кожному регіоні. Загалом рівень захворюваності перевищений у більшості областей.

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