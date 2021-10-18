Головні новини Львова за 18 жовтня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
З понеділка живемо з новими карантинними обмеженнями. Що змінюється для вакцинованих львів'ян і тих, хто досі зволікає з вакцинацією. Ремонт Бандери виходить на фінішну пряму. Та ця пряма вперлась у Городоцьку. Перекрите роздоріжжя добряче закоркувало об'їзні шляхи. Однак дорожники працюють цілодобово, а для мешканців місто обіцяє фінансову компенсацію. Лише один ваш день може стати чудом для маленької Вікторії, яка дуже близько до перемоги над СМА. Про все це розповість Віталій Кубліков.
Станом на 18 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 78 121 (+359 за попередню добу).
У Львові та області запрацювали нові карантинні обмеження
Відтепер невакциновані не зможуть відвідувати спортзали, кінотеатри та театри. А ресторани, ринки, магазини і ТРЦ зможуть працювати, якщо усі працівники вакциновані або ж регулярно здають ПЛР-тест.
Поліція розкрила жорстоке вбивство 53-річного львів'янина
Раніше судимий 55-річний львів'янин, за версією слідства, вбив свого знайомого, вдаривши його сім разів ножем у груди.
Центри вакцинації у Львові цього тижня працюватимуть упродовж всього дня
Зробити щеплення від коронавірусу можна вранці або після обіду , у зручний для мешканців Львова час.
Львівський поліцейський виніс з палаючого будинку двох пенсіонерів
84-річна жінка та її син не могли самостійно вибратись.
Пік захворюваності на Covid-19 очікується наприкінці жовтня
Штам «Дельта» вже зафіксували у кожному регіоні. Загалом рівень захворюваності перевищений у більшості областей.
Розповідаємо про загадки і таємниці Стільського городища.