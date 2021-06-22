Оглянемо ремонт вулиці Бандери та розкажемо про перебіг робіт. Ліквідували пожежу серед, а також приборкали розлив небезпечної хімречовини. Надзвичайникам влаштували спеціальні навчання. Подивимося, чи успішно вони завершили свої випробування. Як живеться нашим художникам у час пандемії. Львівські митці презентували проєкт «Арт-Резистенція». Покажемо їхні найцікавіші роботи та розповімо про головні події дня.

+11

Станом на 22 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 757 (+11 за попередню добу).

УГКЦ заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів у Львові

Представники Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення привезли до садів військову техніку. Наразі концерн ніяк не відреагував на цей інцидент ані на офіційному сайті, ані у соцмережах.

Львів’янина оштрафували за заміну номерних знаків під час втечі від поліції

20-річний Віктор Колесниченко керував позашляховиком Toyota Land Cruiser під наркотиками, однак справу щодо нетверезого водіння суд розглядає окремо.

МОЗ дало поради тим, хто не може отримати другу дозу вакцини в рекомендовані терміни

Вакцинуватись раніше або пізніше рекомендують лише в разі крайньої потреби.

Водія львівської маршрутки оштрафували на 34 000 грн за стоячих пасажирів

Патрульним довелось переслідувати водія маршрутки №13, оскільки він не реагував на вимогу зупинитись.

Беззаконники

Ми з’ясували, чому самокати в Україні досі не узаконені та де і як ними все-таки можна пересуватися.

На 7-річного львів’янина під час прогулянки впало дерево

Зараз хлопчик у реанімації під постійним наглядом лікарів. Якщо стан дитини буде стабільний, її десь наприкінці тижня переведуть у нейрохірургічне відділення для подальшого лікування.

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