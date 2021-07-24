Львів’янин здобув четверте місце у змаганнях зі стрільби на Олімпіаді, на Львівщині підтвердили перші випадки штаму «Дельта», співвласник інформаційного телеканалу проросійського спрямування «НАШ» Артем Нікіфоров заявив про намір викупити частину Монументу Слави. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 24 липня.

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Станом на 24 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 126 (+18 за попередню добу).

На Львівщині підтвердили перші випадки штаму «Дельта»

Двоє хворих у межах інкубаційного періоду перебували у Великобританії, а ще один – в Росії. Двом з них по 33 роки, а третьому – 34.

«Дуже багато запитів на міський комфорт»

Валентина Бартошик розповіла нам про «Гарячу лінію міста Львова», яка за три роки перетворилася на основний канал зворотного зв’язку на проблеми містян.

23-річний львів’янин здобув четверте місце у змаганнях зі стрільби на Олімпіаді

Павло Коростильов пройшов у фінал змагань з стрільби із пневматичного пістолета, однак у трійку лідерів не увійшов.

Антивакцинатори вивели дітей на акцію протесту у Львові

35-річний Остап Стахів вкотре провів марш антивакцинаторів. Однодумці Стахіва із плакатами «Stop вакцинація» пройшлися центром Львова.

Ford Transit на смерть збив пішохода біля львівського аквапарку

62-річний водій автомобіля Ford Transit збив чоловіка, яки переходив дорогу на пішохідному переході.

Телеведучий заявив про намір викупити львівський Монумент Слави

Ведучий та співвласник інформаційного телеканалу проросійського спрямування «НАШ» Артем Нікіфоров заявив про намір викупити частину демонтованого у Львові радянського Монументу Слави.