Головні новини Львова за 25 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Ковід наступає, ми перевищили показники червоної зони. Обговоримо посилення заходів епідбезпеки. Вчитися обороняти себе та рідних. Учасники російсько-української війни навчатимуть львів'ян користуватися зброєю. Вперше за 111 років. Львів'яни представлятимуть Україну на найпрестижнішому ралі в Монте-Карло. Про це розповість Софія Трощук.
Станом на 25 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 111 551 (+1 070 за попередню добу).
Львівщина перевищила показники червоної зони
Це дає підстави державній комісії ТЕБ і НС посилити карантин у регіоні вже сьогодні. Усі школи Львівщини уже відправили на дистанційне навчання.
Молода пара загинула від отруєння чадним газом у Стрию
Тіла 28-річного чоловіка та 23-річної жінки виявили ввечері понеділка, 24 січня.
Засуджена за сепаратизм Олена Бойко оскаржила свій вирок
Скандальну екс-журналістку звільнили за «законом Савченко», але вона все одно подала апеляцію.
Китайці та араби інвестують 5 млрд. доларів у новий завод на Львівщині
Найбільший в Україні комплекс з виробництва моторного палива планують збудувати впритул до кордону з Польщею.
У Львові через коронавірус померла 36-річна породілля з Сокальщини
Жінка захворіла 25 грудня, але до лікарів не зверталася, лікувалася вдома. До Центру легеневого здоров’я її госпіталізували 2 січня з високою температурою, інтоксикацією, дихальною недостатністю.
У середу 39 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Публікуємо перелік адрес, де 26 січня не буде світла.