Ковід наступає, ми перевищили показники червоної зони. Обговоримо посилення заходів епідбезпеки. Вчитися обороняти себе та рідних. Учасники російсько-української війни навчатимуть львів'ян користуватися зброєю. Вперше за 111 років. Львів'яни представлятимуть Україну на найпрестижнішому ралі в Монте-Карло. Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 25 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 111 551 (+1 070 за попередню добу).

Львівщина перевищила показники червоної зони

Це дає підстави державній комісії ТЕБ і НС посилити карантин у регіоні вже сьогодні. Усі школи Львівщини уже відправили на дистанційне навчання.

Молода пара загинула від отруєння чадним газом у Стрию

Тіла 28-річного чоловіка та 23-річної жінки виявили ввечері понеділка, 24 січня.

Засуджена за сепаратизм Олена Бойко оскаржила свій вирок

Скандальну екс-журналістку звільнили за «законом Савченко», але вона все одно подала апеляцію.

Китайці та араби інвестують 5 млрд. доларів у новий завод на Львівщині

Найбільший в Україні комплекс з виробництва моторного палива планують збудувати впритул до кордону з Польщею.

У Львові через коронавірус померла 36-річна породілля з Сокальщини

Жінка захворіла 25 грудня, але до лікарів не зверталася, лікувалася вдома. До Центру легеневого здоров’я її госпіталізували 2 січня з високою температурою, інтоксикацією, дихальною недостатністю.

У середу 39 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де 26 січня не буде світла.

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