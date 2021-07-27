19 річниця Скнилівської трагедії, що забрала життя майже 80 людей, серед яких – 28 дітей. У Львові вшанували пам'ять тих, хто раптово втратив життя під уламками літака. Ще один центр вакцинації запрацює у Львівській громаді. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки на спільні інтернаціональні навчання зібралися понад тисяча військових з України, Польщі та Литви. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+19

Станом на 27 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 246 (+19 за попередню добу).

Невловимий

27-річного Ігоря Северенчука зі Львова підозрюють у причетності до щонайменше п'яти випадків шахрайства з квартирами, що відбулись протягом останніх 4 років. Розповідаємо про нього детальніше.

За смертельну ДТП біля Львова водія вантажівки звільнили від покарання

Судячи з фото з місця аварії, вантажівка перевозила продукцію «Рошен», оскільки мала відповідний логотип. 45-річний водій заявив, що вчинив аварію, бо відволікся від керування.

Біля львівського медуніверситету згоріли чотири автомобілі

Унаслідок пожежі повністю згоріли автомобілі: УАЗ 3962, Chevrolet Aveo та Ford Tourneo Connect. Ще в одному УАЗі вигорів салон.

Суд покарав полковника міліції за чотири розбиті авто у Рясному

71-річного Петра Ганусина позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тис. грн.

Невідомі побили і пограбували київського поета у центрі Львова

Сергій Савін заявив, що його разом з другом побили у центрі Львова, бо сприйняли їх за геїв.

Суд відпустив на поруки 18-річну львівську спортсменку за ДТП під наркотиками

Анна Виноградська збила літнього велосипедиста 87-річного велосипедиста у смт Рудне і втекла.

Вакцинуються всі

Пояснюємо, як записатися на вакцинацію, чим щепитися та чи можна обрати вакцину.

Постачальники газу оприлюднили серпневі ціни для населення

Для тих, хто купує газ щомісяця, він залишається дорогим – від 7,99 до 16,99 грн/м3.

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