Головні новини Львова за 29 квітня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Багато виписаних і значно менше госпіталізацій. Яка ситуація нині з вільними ковідними ліжко-місцями у лікарнях міста і чи пройшла Львівщина вже пік третьої хвилі пандемії? Медобладнання на 180 тис. євро. Львівська лікарня швидкої допомоги отримала гуманітарний вантаж з Європи для боротьби з ковідом. У Львові уклали першу угоду з продажу компосту. Як місто заробляє на відходах та куди львів'янам викидати органіку, щоб зменшити платіжку за вивіз сміття? Про головні новини дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.
Станом на 29 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 935 (+187 за попередню добу).
Однорічний син Козловського став власником медичного центру у Львові
Ярема Козловський також є власником будинку у Східниці та п'яти квартир у Львові. 9 травня йому виповниться один рік.
Суд дав умовний термін львів’янину, що вистрілив в голову охоронцю Різдвяного ярмарку
Чоловік стверджує, що не мав наміру завдати травм охоронцю, бо це «іграшковий пістолет». Однак 33-річного охоронця годину оперували, щоб вилучити кулю.
Міносвіти дозволить Олесі Яремчук захистити дисертацію в іншому виші
МОН перевірить вчену раду, що не допустила львівську журналістку до захисту дисертації.
«Питання є до понад 100 митників – їхні автомобілі, житло, коштовності»
Андрій Колобродов, новий керівник Галицької митниці, у нашій студії.
Суд відсторонив підозрюваного в хабарництві президента НААН Ярослава Гадзала
За версією слідства, Гадзало сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Його відсторонили через півроку після викриття на хабарі.
Синоптики розповіли, якою буде погода на Львівщині у Великдень
Під час Великодніх свят у Львові та області буде тепла погода, однак синоптики попереджають про грози та дощі.
Швейцарська компанія інвестує 250 млн євро у новий завод у Кам’янці-Бузькій
Компанія «Свісс Кроно», яка входить до швейцарської групи Swiss Crono Group, планує планує розширити деревообробне виробництво у Кам’янці-Бузькій та збудувати новий завод.
У Львові встановлять перший у світі пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту
Встановлення пам’ятника на площі Маланюка у Львові буде приурочено до 230-річчя від народження композитора.
Львівська міськрада затвердила ескізний проект реконструкції вул. Вітовського
Разом із вул. Вітовського мають відремонтувати проблемне перехрестя вул. Сахарова – Вітовського.