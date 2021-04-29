Багато виписаних і значно менше госпіталізацій. Яка ситуація нині з вільними ковідними ліжко-місцями у лікарнях міста і чи пройшла Львівщина вже пік третьої хвилі пандемії? Медобладнання на 180 тис. євро. Львівська лікарня швидкої допомоги отримала гуманітарний вантаж з Європи для боротьби з ковідом. У Львові уклали першу угоду з продажу компосту. Як місто заробляє на відходах та куди львів'янам викидати органіку, щоб зменшити платіжку за вивіз сміття? Про головні новини дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 29 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 63 935 (+187 за попередню добу).

Однорічний син Козловського став власником медичного центру у Львові

Ярема Козловський також є власником будинку у Східниці та п'яти квартир у Львові. 9 травня йому виповниться один рік.

Суд дав умовний термін львів’янину, що вистрілив в голову охоронцю Різдвяного ярмарку

Чоловік стверджує, що не мав наміру завдати травм охоронцю, бо це «іграшковий пістолет». Однак 33-річного охоронця годину оперували, щоб вилучити кулю.

Міносвіти дозволить Олесі Яремчук захистити дисертацію в іншому виші

МОН перевірить вчену раду, що не допустила львівську журналістку до захисту дисертації.

«Питання є до понад 100 митників – їхні автомобілі, житло, коштовності»

Андрій Колобродов, новий керівник Галицької митниці, у нашій студії.

Суд відсторонив підозрюваного в хабарництві президента НААН Ярослава Гадзала

За версією слідства, Гадзало сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Його відсторонили через півроку після викриття на хабарі.

Синоптики розповіли, якою буде погода на Львівщині у Великдень

Під час Великодніх свят у Львові та області буде тепла погода, однак синоптики попереджають про грози та дощі.

Швейцарська компанія інвестує 250 млн євро у новий завод у Кам’янці-Бузькій

Компанія «Свісс Кроно», яка входить до швейцарської групи Swiss Crono Group, планує планує розширити деревообробне виробництво у Кам’янці-Бузькій та збудувати новий завод.

У Львові встановлять перший у світі пам’ятник Францу Ксаверу Моцарту

Встановлення пам’ятника на площі Маланюка у Львові буде приурочено до 230-річчя від народження композитора.

Львівська міськрада затвердила ескізний проект реконструкції вул. Вітовського

Разом із вул. Вітовського мають відремонтувати проблемне перехрестя вул. Сахарова – Вітовського.

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