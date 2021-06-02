Трагедія у «Сколівських Бескидах». Львівський шестикласник послизнувся на вологому камені, впав у воду і, ймовірно, захлиснувся. Керівника «Львівелектротрансу» підозрюють у зловживанні службовим становищем. Сьогодні Андрію Свищу вручили підозру у справі про закупівлю електроенергії. Штрафи за порушення ПДР. Львівські копи провели спецоперацію. На цей раз штрафували не водіїв, а пішоходів. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 2 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 218 (+32 за попередню добу).

Львівський шестикласник загинув під час шкільної екскурсії на водоспад Кам’янка

12-річний хлопчик зірвався зі слизького каміння і впав у воду. Після цього у вчительки, що організувала екскурсію, стався серцевий напад.

Вартість бензину і дизпалива зросте

Кабмін підвищив максимальну вартість літра бензину і дизпалива Унаслідок перерахунку ціни на АЗС можуть зрости в середньому на 60 коп.

«Пересадка нирки у Білорусі коштує від 60 тис. євро, у нас – безкоштовно»

У листі очікування на пересадку нирки є 22 дітей з Львівщини.

У Львові припинила роботу єдина в області туберкульозна поліклініка

Поліклініку виселили з приміщення на вул. Зеленій, 477, де вона діяла близько 50 років.

Відновлення гарячого водопостачання у Залізничному районі відтермінували

Гідравлічні випробування мали завершитись 3 червня, однак через виявлення проривів роботи продовжили.

55-річний львівський підприємець підкорив Еверест

Власник будівельної фірми Ігор Яськевич став другим в історії львів’янином, який підкорив найвищу вершину світу – гору Еверест (8848 м).

У гірському селі біля Турки стався зсув дороги через дощі

На Львівщині стався зсув частини дороги Боберка – Бориня, яку почали ремонтувати ще минулого року.

Лікарка Винниківського госпіталю вимагала хабарі від учасників АТО

Лікарку затримали під час отримання 8 тис. доларів США від учасника АТО

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