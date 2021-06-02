Головні новини Львова за 2 червня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Трагедія у «Сколівських Бескидах». Львівський шестикласник послизнувся на вологому камені, впав у воду і, ймовірно, захлиснувся. Керівника «Львівелектротрансу» підозрюють у зловживанні службовим становищем. Сьогодні Андрію Свищу вручили підозру у справі про закупівлю електроенергії. Штрафи за порушення ПДР. Львівські копи провели спецоперацію. На цей раз штрафували не водіїв, а пішоходів. Про головні події дня розповість Софія Трощук.
Станом на 2 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 218 (+32 за попередню добу).
Львівський шестикласник загинув під час шкільної екскурсії на водоспад Кам’янка
12-річний хлопчик зірвався зі слизького каміння і впав у воду. Після цього у вчительки, що організувала екскурсію, стався серцевий напад.
Вартість бензину і дизпалива зросте
Кабмін підвищив максимальну вартість літра бензину і дизпалива Унаслідок перерахунку ціни на АЗС можуть зрости в середньому на 60 коп.
«Пересадка нирки у Білорусі коштує від 60 тис. євро, у нас – безкоштовно»
У листі очікування на пересадку нирки є 22 дітей з Львівщини.
У Львові припинила роботу єдина в області туберкульозна поліклініка
Поліклініку виселили з приміщення на вул. Зеленій, 477, де вона діяла близько 50 років.
Відновлення гарячого водопостачання у Залізничному районі відтермінували
Гідравлічні випробування мали завершитись 3 червня, однак через виявлення проривів роботи продовжили.
55-річний львівський підприємець підкорив Еверест
Власник будівельної фірми Ігор Яськевич став другим в історії львів’янином, який підкорив найвищу вершину світу – гору Еверест (8848 м).
У гірському селі біля Турки стався зсув дороги через дощі
На Львівщині стався зсув частини дороги Боберка – Бориня, яку почали ремонтувати ще минулого року.
Лікарка Винниківського госпіталю вимагала хабарі від учасників АТО
Лікарку затримали під час отримання 8 тис. доларів США від учасника АТО