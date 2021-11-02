За попередню добу померло у лікарнях міста 20 людей. Вакцинація - рятує. Ведучі «Люкс» ФМ та мешканці легендарного Моршина агітують усіх щепитися. Наші вакциновані ведучі провели ранішній ефір з міста, де практично усі мешканці мають імунітет проти ковіду. Не спалювати - а зробити добривом. 700 тонн листя двірники зібрали з парків і вулиць міста лише за жовтень, з нього роблять компост. Про головне за день розповість Віталій Кубліков.

+518

Станом на 2 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 86 851 (+518 за попередню добу).

Вихователя львівського військового ліцею вдруге звільнили за знущання над учнями

Ігор Ніконов звертався до ліцеїстів матом, принижував та погрожував їм фізичною розправою.

Двоє атлетів з Львівщини стали чемпіонами України з бодібілдингу

Обидва чемпіони в складі збірної команди України готуються до поїздки на Чемпіонат світу, який пройде в Іспанії.

Дрогобичанин хлюпнув чаєм у продавчиню, бо вона не поклала лимон

Конфлікт трапився у магазині «Ромашка» в центрі Дрогобича, де продають продукти, побутову хімію, а також роблять каву та чай для клієнтів.

Водій львівської маршрутки помер через серцевий напад за кермом

Маршрутний автобус №47а виїхав на узбіччя просп. Чорновола та зупинився біля бетонного стовпа.

У середу 38 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

У середу, 3 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 38 вулицях Львова. Публікуємо перелік адрес, де протягом дня не буде світла.

Чиновники ЛОДА віддадуть частину зарплати для Вікторії Полюги

Для порятунку півторарічної львів’янки Вікторії Полюги зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) залишилося зібрати 4,2 млн грн.

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