Знову розтрощені машини, зірвані дахи, повалені дерева і цього разу, як не прикро, людські жертви. Львовом знову пронісся сильний буревій. Досі не щепились через незручний графік у центрах вакцинації? Віднині вони працюватимуть у дві зміни. Дорожники за вихідні заасфальтували кільце на роздоріжжі вулиці Хмельницького з Липинського. Будьте уважні за кермом, бо тепер там нова транспортна розв'язка. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 2 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 338 (+12 за попередню добу).

Двоє людей загинули під час буревію у Стрийському парку

20-річний курсант Академії сухопутних військ та його 18-річна дівчина сиділи на лавці, коли на них упало дерево.

Падіння дерева на людей у Стрийському парку міг спричинити удар блискавки

2 серпня у Стрийському парку, де напередодні загинули двоє молодих людей, усуватимуть наслідки буревію. Адміністрація парку просить львів’ян не відвідувати Стрийський парк впродовж доби.

У лікарні помер ще один постраждалий у ДТП з вини племінника екс-мера Сколе

Нетверезий племінник екс-мера Сколе Роман Кашаник на Opel Vectra виїхав на зустрічну та врізався в Mazda 6, в якій їхала сім'я з Вінниччини. Після аварії вижила лише 7-річна дівчинка.

Суд просить САП закрити провадження проти Дубневича

Справа про розкрадання 93,2 млн грн уже більше року перебуває у Вищому антикорупційному суді.

Частина вулиць Львова залишиться без води 3 серпня

У Залізничному. Галицькому та Личаківському районах Львова вимкнуть воду через роботи з перепідключення нового трубопроводу на вул. Княжій.

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